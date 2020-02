Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenau wird schiffbar und der Lindenberg aufgeschüttet

Ein Oberbürgermeister mit glitzernder Fliege, der öffentlich am Rednerpult Bier trinkt, den letzten übrig gebliebenen FDP-Stadtrat haben sie zum Ministerpräsidenten auserkoren und last not least wird die AG der frustrierten Denunzianten gegründet: Willkommen beim Politischen Aschermittwoch zum letzten Akt vor dem Umbau der Festhalle. Im kleinen Saal an nicht ganz vollständig besetzten langen Tischen hat es deftig nach Fisch gerochen, aber auch andere Delikatessen gab es am Buffet beim „Heringsessen“ zu greifen. Der Oberbürgermeister nahm seinen Rathausschlüssel symbolisch wieder in Empfang, nachdem der Ilmenauer Karnevalklub (IKK) seine von ihm gestellten Aufgaben zur Zufriedenheit gelöst hatte: Mediterrane Küche wurde mit thüringer Fleischeslust beglückt, 500 Bratwürste sorgten so für ein Salär, das der Lebenshilfe zugute kommen soll und zugleich für eine Belebung der Innenstadt. Ein gangbares Verkehrskonzept für Ilmenau sei nur der öffentliche Personenschiffverkehr mit einem Mobilitätshafen statt Bahnhof, 99,8 Prozent Förderung vorausgesetzt. Die geforderte Expertenregierung für Thüringen besteht aus Ilmenauern, angeführt wird die Ministerriege vom IKK-Ehrenpräsidenten und FDP-Mitglied Rolf Frielinghaus. „Um Gotteswillen!“, stieß der danach aus.

Oberbürgermeister Daniel Schultheiß hat dank Jana Kroyer und Hanni Hellbach vom IKK wieder einen Schlüssel für das Rathaus. Foto: André Heß

Das Duo „Helau!“, das sie den unterschiedlichsten Gremien wünschten, bildeten B und OB aus Ilmenau. Beate Misch und Daniel Schultheiß traten in die Bütt für ein wahres Narrenstück. Dem Wuff-Ausschuss gaben sie eine Breitseite mit: Der habe selbst für Probleme, die keine sind, gute Ideen geschwind. Drei Mädels aus Möhrenbach machten mit einer mit einer beschilderten politisch-musikalischen Narrenschau Stimmung im Saal. Der Gesang von Leni kam beim Publikum besonders gut an. Der Bernd und der Fussel zündeten einen IKK-Brennpunkt und verlautbarten die Auferstehung des kindlichen Sonnengotts Daniel I wie Phoenix aus der Asche, der sogleich sein Königreich mit Zwergstaaten ausrief und sich eine Hofdame an seine Seite stellte. Nicht zu vergessen, 40 besserwissende und klugscheißende Hofberater. Der touristische Lindenbergtraum soll durch das 1200 Meter tiefe Ausbaggern des Stausees Heyda und anschließende Aufschütten des Berges auf 1893 Meter bewerkstelligt werden. Dann habe man eine FIS-Ski-Rennstrecke bis nach Sankt Manebach. Wie es an Aschermittwochstagen gute Tradition ist, wenngleich es nicht zu fruchten scheint, rechnete der IKK-Ehrenpräsident Rolf Frielinghaus ins einer Bütt mit der Nichtanwesenheit der Stadträte zur Faschingssitzung ab. Drei von den zehn Anwesenden seien dabei noch für das Programm auf der Bühne gewesen. Dann ging er mit seiner Rede tief in den Wald, wo die Parteien als Pilze ins Kraut schießen, neben den roten Einheitspilzen von früher gesellen sich die im braunen Laub mit braunem Hut. Auch die Tierwelt gerät aus den Fugen. Der Platzhirsch mit seinem Rotwild und Grünzeug erregt Frust bei den Schwarzkitteln, die sich am gelben Pilz verschluckt haben. Derweil im Ilmenauer Rathaus ein Kämmerer ausgeschrieben ist: „Herr Kemmerich hatte sich nicht beworben.“ Jetzt nach Aschermittwoch wird der IKK seinen Fundus in den Festhallen räumen müssen. Wo er dann feiert, ist noch ungewiss.