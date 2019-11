Ilmenauer Bundesbehörde nach Strukturwandel gut positioniert

Ilmenau. Als vor 20 Jahren die damalige Außenstelle der Bundesanstalt für Wasserbau mit 50 Mitarbeitern in Ilmenau ihren Dienst aufnahm, ahnte noch niemand, welche Entwicklung die vom Bund verordnete Ansiedlung in Thüringen einmal nehmen würde. Inzwischen wuchs aus der politischen Entscheidung von einst mit dem Informationstechnikzentrum (ITZ) eine übergeordnete Bundesbehörde heran, die 278 Menschen beschäftigt – und noch einiges an Potenzial birgt, wie Redner dem Standort bei der Festveranstaltung am Dienstag bescheinigten.

Dabei verlief der Start eher holprig. Im Jahr 1992 empfahl eine Kommission die gleichmäßige Verteilung von Bundesbehörden auf Gesamtdeutschland, erinnerte der ehemalige Leiter der Behörde, Wolfgang Bruns. Der Akt sorgte nicht eben für Begeisterung, denn zunächst betrafen die Umzugspläne nach Thüringen einen Teil der Bundesanstalt für Wasserbau in Berlin, die sich eigentlich geografisch bereits im Osten wähnten, merkte Bruns schmunzelnd an.

Letztlich ging der Kelch auch an der Stammbelegschaft in Karlsruhe nicht vorbei. Viele von ihnen suchten sich berufliche Alternativen zum Umzug nach Ilmenau. Mit einer kleinen Belegschaft von 50 Frauen und Männern – 20 Prozent der Belegschaft – wurde schließlich in Thüringen die Arbeit aufgenommen. „Es gab eine kleine Völkerwanderung damals“, merkte Wolfgang Bruns an. Berliner wechselten nach Karlsruhe und Hamburg, ein Teil der in Karlsruhe Beschäftigten nach Ilmenau.

Dietmar Mothes (Klarinette) und Falko Wiesner (Gitarre) sind Mitarbeiter beim ITZ Bund - am Montag sorgten sie für die musikalische Umrahmung. Foto: Arne Martius

Doch bis die Bundesanstalt für Wasserbau an der Nordflanke des Ehrenbergs wirklich ihren Dienst aufnahm, sollten noch weitere Jahre vergehen. Einige Mitarbeiter aus der Region kamen hinzu, die nun ihrerseits erst einmal nach Karlsruhe pendelten – zum Teil zwei Jahre lang.

1999 wurde das neue Gebäude bezogen, an dessen einstige Bestimmung noch das Beiboot erinnert, das als Kunst am Bau am Haus vertäut ist. Weil das Objekt viel zu groß war für die Zahl der Beschäftigten gab es schon Überlegungen, einen Teil der Räume als Wohnungen einzurichten, schilderte Bruns. Am Ende mietete sich Fraunhofer ein – heute längst mit einem eigenen Objekt im Gewerbegebiet „Am Vogelherd“ in Ilmenau präsent.

Eine Bundesanstalt für Wasserbau im Herzen von Thüringen – das schien schon zu dieser Zeit einigen abstrus zu sein. Doch die Spezialisierung auf Datenverarbeitung sorgte dafür, dass die Behörde schnell wuchs. Bei der Gründung einer neuen Bundesbehörde für Informationstechnik schlug die Stunde für den Standort Ilmenau, der inzwischen einer von zwölf Dienstsitzen des ITZ Bund ist. „Ich bin überzeugt davon, dass der Standort Ilmenau auch weiterhin eine wichtige Rolle spielt und noch enormes Potenzial darin steckt“, sagte ITZ-Direktor Alfred Kranstedt. Nicht zuletzt biete die Stadt durch die Technische Universität „hervorragende Rekrutierungsmöglichkeiten“ für neue Mitarbeiter.

Optisches Markenzeichen des Gebäudes ist das am Haus vertäute Beiboot – eine Erinnerung an die ursprüngliche Bestimmung des Standorts Ilmenau als Teil der Bundesanstalt für Wasserbau. Foto: Arne Martius

Christian Hirte (CDU), der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, sieht die Chance, dass mehr junge Ostdeutsche in Führungspositionen gelangen, wenn in den nächsten zehn Jahren etwa 60 Prozent der Beschäftigten in Behörden in den Ruhestand gehen. Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) bezeichnete die Entscheidung seinerzeit als weitsichtig, „auch wenn es zunächst wie Ironie anmutet, zumal Thüringen nicht einmal eine Wasserstraße hat“.

Der ehemalige Leiter Wolfgang Bruns ist übrigens nach seiner Pensionierung in Ilmenau geblieben, wo er sich gesellschaftlich engagiert. Für Kay Tischer (SPD), den Beigeordneten der Landrätin des Ilm-Kreises, ist das auch ein Teil der Erfolgsgeschichte unterhalb des Ehrenbergs.