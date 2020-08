Ilmenauer Comic-Helden: Flusel und der Mumpitz

Patrick Löchner im Tätowier-Studio in Ilmenau mit seinem neuen Buch in der Hand und den anderen Titeln an der Wand.

Er ist ein 41-jähriger Stadtrat in der Landgemeinde Großbreitenbach, er ist von Beruf Tätowierer, wir treffen uns mal wieder im Studio in Ilmenau. Patrick Löchner hat nämlich noch eine andere Leidenschaft. Er setzt seine Phantasie in magische Erzählungen um, erfindet witzige und schreckliche Gestalten und lässt sie Abenteuer bestehen, zeichnet dazu Bilder und erklärt seinen Lesern so manche Begriffe, denn hauptsächlich Kinder sollen seine Geschichten lesen.