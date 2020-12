Ilmenauer Einrichtungen geschlossen

Ilmenau. Nach der vorübergehenden Öffnung von städtischen Einrichtungen der Stadt im Sommer, sind mit dieser Woche wieder alle kommunalen Anlaufpunkte von Ilmenau coronabedingt geschlossen. Betroffen sind insbesondere das Rathaus inklusive der Servicebüros und die Bibliothek. Man wolle aber weiterhin alle Dienstleistungen aufrecht erhalten, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Zwar sei derzeit eine generelle Publikumsöffnung durch die Umsetzung der aktuellen Sonderverordnung zur Eindämmung des Coronavirus nicht möglich. Die Verwaltungsarbeit werde aber fortgesetzt, hieß es. Bearbeitet werden Anliegen telefonisch oder per Mail - notwendige persönliche Behördengänge seien nach telefonischer oder elektronischer Absprache und individueller Terminvergabe aber möglich, wurde im Rathaus erklärt.

Die Schließung gilt auch für Freizeiteinrichtungen wie Eishalle und Schwimmhalle. Das neue Hallenbad der Stadt war zwar schon eine Woche nach der Eröffnung zwar schon nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich, stand aber immerhin noch für den Schulsport zur Verfügung. Das ist seit dieser Woche nicht mehr der Fall.

Die Ilmenauer Bibliothek setzt derweil wieder auf das System des Ausgabefensters aus dem Frühjahr, das auch zur Rückgabe genutzt werden kann. Diese Möglichkeit besteht zu den gewohnten Öffnungszeiten, nur freitags wird die Zeit auf 10 bis 13 Uhr begrenzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, besteht die Ausleihe und Rückgabe über das Fenster nur über vorherige telefonische Terminvergabe unter 03677/600420 oder per Mail an bibliothek@ilmenau.de. Dort werden auch Medienwünsche entgegengenommen. Zusätzlich bieten die Mitarbeiterinnen der Bibliothek einen Lieferdienst für Risikogruppen, Personen in Quarantäne oder Einwohner an, die die Öffnungszeiten nicht wahrnehmen können. Geliefert wird an jedem Mittwochvormittag im Raum Ilmenau.

Zum Bestand der Bibliothek im Internet: https://bibkataloge.de/ilmenau/webopac/