Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenauer Festhalle mit neuen Fenstern

Ilmenau. Nach den Arbeiten im Außenbereich von Parkcafé und Verbindungsbau an der Ilmenauer Festhalle hat ein Teil des Objekts inzwischen neue Fenster erhalten. In diesem Bereich sollen voraussichtlich im Herbst dieses Jahres dann auch die Stadtratssitzungen abgehalten werden. Geprüft werden in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeiten einer Live-Übertragung, teilte jetzt Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) mit. Saniert werden in den nächsten Monaten noch das Hauptgebäude der Festhalle, auch der Park hinter dem Ensemble kommt in die Kur. Insgesamt kosten die Sanierung und der Umbau rund 18 Millionen Euro.