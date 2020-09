Hinter dem „Wand-Bild“ verbirgt sich ein Luftreinigungssystem, das auch gegen Corona-Viren in Schulen einsetzbar sein soll. Daniel Martschoke, Lars Matting und Tobias Schnabel (von links) präsentieren es.

Ilmenau. Das Luftreinigungssystem der Lynatox GmbH soll in Corona-Zeiten den Schulbetrieb aufrecht erhalten können.

Technologie aus Ilmenau gegen Corona-Viren in Schulräumen

Aus dem Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau könnte demnächst Großes kommen. Die Lynatox GmbH hat sich der aktuellen Corona-Virus-Vorbeugung angenommen und sein Luftfiltersystem zum Abbau toxischer Stoffe, wie zum Beispiel dem Baustoff Naphthalin in Schulen, optimiert. Dieses erspare bisher die aufwendige Sanierung von Gebäuden. In mitteldeutschen Landkreisen befinden sich bereits mehr als 100 Luftreiniger in Bürogebäuden im Einsatz. Aus dem Ilm-Kreis gab es noch keine Anfrage, dort wurde gerade die Grundschule Martinroda wegen der ausgetretenen Naphthalin-Giftstoffe nach Schließung generalsaniert.

Messeinrichtung zum Abbau von Schadstoffen für das Luftreinigungsgerät. Foto: André Heß