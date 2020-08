Ilmenauer gratulieren Goethe zum 271. Geburtstag

Ilmenau. Statue auf dem Markt bekam Blumen und eine Glückwunschkarte. In Stützerbach geht es um die Topfpflanzen des Dichters.

„Was die Arnstädter mit ihrem Bach machen, können wir schon lange", sagt Bernd Frankenberger und lacht. Er gehört zu den Mitinitiatoren, die sich seit 1999 regelmäßig an der Goethestatue am Markt treffen, um dem Dichter und Denker zum Geburtstag zu gratulieren. Genau genommen, nicht zum Geburtstag, sondern einen Tag vorher, damit es rechtzeitig in der Zeitung steht.