Ilmenauer Gymnasiasten zeichnen Frauenakte und Bauhausformen

Unter dem Arbeitstitel „Metropolitan Thuringia“ waren 45 Schüler vom Lindenberg-Gymnasium in dieser Woche von Montag bis Donnerstag kreativ. Sie besuchten mit ihrer Kunsterzieherin Sibylle Eger-Pfützner Jena und Weimar, um dort nach den Symbolfunktionen in Kultur, Kunst und Geschichte Ausschau zu halten und das anschließend in der Projektwoche künstlerisch in Zeichnungen, Aquarellen und Schautafeln umzusetzen. Der Blick auf die künstlerischen Arbeiten der Schülerinnen zeigte beeindruckende Fingerfertigkeit und Ideenreichtum. Sie setzen ihr Erlebtes im neuen Bauhaus Museum Weimar und im Haus für Kunst Jena um, wohin sie ihre Exkursionen am Dienstag führten. Die 44 Schülerinnen der 8. bis 10. Klasse belegen das Wahlpflichtfach künstlerisches und darstellendes Gestalten, sind also vom Fach. Und das sieht man auch auf ihren Porträts, Frauenakten, Stillleben und den Umsetzungen der Bauhaus-Impressionen. Der 45. Schüler in der Gruppe ist der einzige Junge, aber das macht Justin aus der Klasse 8a nichts aus. Er fühle sich wie die anderen auch in der Gemeinschaft wohl, sagte er.

Die Projektwoche so kurz vor den Weihnachtsferien belegten alle Schüler des Gymnasiums. Die Themen waren bunt wie das Leben, aber vor allem auf Thüringen gemünzt. Es ging um Ernährung, Entdeckungen und Handwerk in Thüringen, Weihnachtsbräuche, den Bergbau in Ilmenau, es wurden die Amtsgerichte in Ilmenau, Arnstadt und Erfurt besucht. Vielversprechend klangen die Arbeitstitel: „Vom Rennsteiglied zum Bratwurstbeat“ oder „Bach geht online“. Der Fokus wurde auch auf Triathlon und Knigge gerichtet. Die Schüler konnten sich nach Wunsch und Laune selbst für die Themen einschreiben. Und wozu man nicht gezwungen wird, sondern Lust darauf hat, das macht ja auch am meisten Spaß. Die Kunsterzieherin war mit ihren Schülern auch schon in Dresden im Gasometer, im Albertinum und im Hygienemuseum und hat mit ihnen eine Nachtwächter-Führung durch die Stadt unternommen. Und das alles in anderthalb Tagen, sagte sie.