Ilmenau. Der Haushaltsplan für das kommende Jahr steht kurz davor, dem Stadtrat von der Kämmerei als ausgeglichen vorgelegt zu werden. „Es müssen noch kleine Austarierungen vorgenommen werden“, sagte am Dienstag Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos).

Die Haushaltsplanung hatte sich in diesem Jahr als schwierig erwiesen, schätzte er ein: Stehen im Vermögenshaushalt – der Teil, aus dem neue Investitionen bestritten werden – 15 Millionen Euro zur Verfügung, wurde zunächst ein Bedarf in Höhe von knapp 26 Millionen angemeldet. Vorrang haben dabei bereits begonnene Vorhaben wie die Sanierung der Festhalle, oder der geplante Bau eines Kindergartens in Gehren.

Eine feste Größe hingegen ist der Verwaltungshaushalt, aus dem vor allem Personalkosten als größter Posten, aber auch die Straßen- und Gebäudeunterhaltung finanziert werden. „Dort zu priorisieren ist ungemein aufwändig“, so Schultheiß.

Bei der Haushaltsplanung verteilt die Stadtverwaltung die Gelder nicht so, wie sie den neuen Ortsteilen in ihrer Zeit als eigenständige Kommunen zur Verfügung standen, erklärte er auf Anfrage unserer Zeitung. „Das wäre zu einfach, denn dann gäbe es manche, die gar nichts kriegen würden“, schätzte er ein. Ziel der sei es zunächst, alle zu Ilmenau gehörenden Orte auf ein Niveau zu bringen. In manchen Teilen gebe es einen Investitionsstau, sagte der Oberbürgermeister. „In meiner Welt sind wir eine große Gemeinschaft“, fand der Stadtchef.

Finanzielle Probleme hatte vor der Eingemeindung Gehren, wo selbst die Pflichtrücklage unterschritten war und ein Haushalt nicht mehr zustande kam. An der Grenze zur Handlungsfähigkeit stand auch Stützerbach. Dies sei kein Vorwurf, denn die Kommunen seien unverschuldet in diese Situation gekommen, betonte Schultheiß. „Aber das sind die Fakten. Wir wollen alle gleich gut behandeln und nicht gleich schlecht, das ist jedenfalls mein Verständnis“, fügte er hinzu.

Der Entwurf des Haushaltsplans soll noch in diesem Jahr den Mitgliedern des Stadtrats vorgelegt werden. Beschlossen wird er voraussichtlich erst Anfang 2020.