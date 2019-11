Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenauer Kirche zum Benefizkonzert wieder sehr gut besucht

Der Kinderchor eröffnete Freitagabend das Benefizkonzert des Gymnasiums „Am Lindenberg“ in der Ilmenauer Jakobuskirche. Neben dem Kinderchor waren auch Instrumentalisten sowie der Jugend- und Kammerchor auf der Bühne zu erleben. Das einstündige Programm wurde seit Beginn des Schuljahres vorbereitet. In der Kirche blieb wie in den Vorjahren kein Sitzplatz leer, einige Besucher fanden nur noch Stehplätze. Der Erlös soll wieder dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz gespendet werden.