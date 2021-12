Ilmenauer Kleinod wird ausgebaut: Besucherstühle als Weihnachtsgeschenk

Ilmenau. Der Veranstaltungsraum Kleinod in der Ilmenauer Zinkstraße wird ausgebaut. Mit Fördergeldern geht es voran. Was geplant ist, steht hier.

Das Kleinod in der Zinkstraße, der künftige Veranstaltungsraum des Vereins „Kultur lebt“, nimmt immer mehr seine Gestalt an. Während aus dem Schaufenster eine weihnachtliche Dekoration die Passanten grüßt, riecht es im Inneren nach Farbe: Mitarbeiter einer Spezialfirma malern die schlanken neuen Stützsäulen im Raum mit einer speziellen Brandschutzfarbe an. Der Austausch der klobigen tragenden Säulen gegen platzsparende Metall-Säulen von geringerem Umfang war eine der größten und wichtigsten Bauaktionen. Damit hat man auch aus hinteren Reihen einen besseren Überblick auf das künftige kulturelle Geschehen im Raum.

Die Mitglieder des neuen Ilmenauer Kulturvereins hatten in dem früheren Elektroladen zunächst umfangreiche Abrissarbeiten selber durchgeführt. „Dank der Förderung des Freistaates Thüringen, der Stadt Ilmenau sowie der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau konnten die Arbeiten des ersten Bauabschnitts mit Erhalt des Bescheides aus der Thüringer Staatskanzlei am 18. Oktober 2021 endlich beginnen“, teilt Vereinssprecherin Susanne Würfel dazu mit. Insbesondere der Stadt Ilmenau dankt sie im Namen des Vereins, weil die Stadt „durch ihr entschlossenes Handeln das entscheidende Startsignal für das Kleinod Ilmenau gesendet“ habe.

Vereinsmitglieder und Helfer leisten Zuarbeiten für die Handwerker

In vielen Arbeitsstunden hatten zehn Vereinsmitglieder und etwa ebenso viele weitere Helfer unter anderem die alten Sanitärinstallationen abgerissen, Durchbrüche gestemmt, Kabelkanäle verspachtelt, Wände verputzt und somit Zuarbeiten für die Handwerker geleistet. Dahingehend dankt der Verein auch mehreren regionalen Firmen, die sehr kurzfristig ihre Unterstützung und professionelle Arbeit zugesagt und geleistet hatten – was vor allem hinsichtlich des Förderzeitraums wichtig war.

Ebenso will Susanne Würfel die Unterstützer nicht unerwähnt lassen, die das Kleinod bereits in verschiedenster Weise unterstützen – sei es finanziell, durch Arbeitseinsätze oder wertvolle Hinweise für den Verein.

Dass es mit den Bauarbeiten zügig vorangeht, können Neugierige durch die Schaufenster sehen und einen Blick auf die Veränderungen werfen. Informationen und Fotos zum Baugeschehen sind auch im Internet zu finden unter www.kleinod-ilmenau.de. Ebenso kann man den Kleinod-Newsletter abonnieren und ist somit immer auf dem Laufenden.

In den Fenstern hängen verschiedene Dekorationen, aber hinter den Kulissen wird fleißig gewerkelt. Foto: Uwe Appelfeller

Nun drängt aber die Zeit, denn die aktuellen Baumaßnahmen müssen nach den Förderrichtlinien des Landes bis Endes des Jahres, also insgesamt in weniger als drei Monaten, abgeschlossen sein. Zu diesen geförderten Maßnahmen zählt der Neubau der Sanitäranlagen, statt einer Toilette sollen es künftig zwei sein. Dazu kommen Änderungen für Wasser und Abwasser-Entsorgung und der Umbau räumlicher Gegebenheiten, damit der ehemalige Elektroladen als Veranstaltungsraum für 40 Besucher besser nutzbar ist.

Auch die Umsetzung des neuen Elektrokonzeptes für die spätere Installation einer Lüftungsanlage sowie von Veranstaltungstechnik gehört dazu. Zumindest eine Grundausstattung an Scheinwerfern, Tontechnik und Lautsprechern soll später vor Ort verfügbar sein, sagt Susanne Würfel.

Diese Anschaffung ist aber erst im Jahr 2022 vorgesehen, ebenso wie ein neuer Fußboden, eine Bühne sowie ein Empfangstresen.„Der Innenausbau wird ab dem Jahreswechsel schrittweise so weitergehen, wie der Verein Mittel zur Verfügung hat“, sagt sie perspektivisch.

40 Stühle für Besucher sind angedacht

40 Besucherstühle sind angedacht, dazu gibt es aktuell eine Extra-Aktion, mit der der Verein pünktlich zur Adventszeit einen besonderen Geschenktipp für das bevorstehende Weihnachtsfest parat hat: „Verschenke deinen Liebsten einen Stuhl für das Kleinod“ heißt es auf der Internetseite des Vereins Kultur lebt. Mit 123 Euro kann jeder einen Besucherstuhl erwerben, verschenken – und dieser wird mit einer Namensplakette oder einer persönlichen Widmung versehen. Für 123 Euro ist die beschenkte Person gewissermaßen bei jeder Veranstaltung im Kleinod dabei. „Es versteht sich aber von selbst, dass sie nicht immer auf dem ‚eigenen’ Stuhl sitzen kann“, heißt es auf der Internetseite. Dort ist auch das Spendenkonto aufgeführt. Elf Stühle wurden bisher sozusagen schon „verkauft“, obwohl es sie real noch nicht gibt – denn tatsächlich angeschafft werden die Sitzmöbel auch erst nächstes Jahr.

Völlig offen ist aber die Frage nach einem Eröffnungsdatum. „Im Laufe des kommenden Jahres“, will sich Susanne Würfel bewusst noch nicht genau festlegen. Das klingt nach Provisorium: „Wir hoffen, dass wir dann während der weiteren Ausbaustufen schon einzelne Veranstaltungen im kleineren Format anbieten können“, sagt sie, „sobald die baulichen und sicherheitstechnischen Voraussetzungen gegeben sind. – Und sobald des die Corona-Pandemie zulässt.“ Bezüglich des aktuellen Renovierungsstaus wisse man die derzeitige Corona-Pause gut zu nutzen, sagt sie.

Und eine wichtige Rolle spielt auch der Schallschutz, da das Kleinod ja mitten im Innenstadtbereich liegt, erklärt Susanne Würfel: In dieser Hinsicht habe man Anfang Oktober bereits ein Nachbarschaftsfest gefeiert, das sei auf gute Resonanz gestoßen.

