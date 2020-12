Ilmenauer Oratorium fällt aus

Ilmenau. Das für den 19. Dezember geplante traditionelle Ilmenauer Weihnachtsoratorium in der Stadtkirche St. Jakobus muss in diesem Jahr ausfallen. Auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Vorgaben und Maßnahmen, den Infektionsschutz betreffend, könne das Werk 2020 nicht aufgeführt werden.

„Wir, der Ilmenauer Bachchor, bedauern das ganz außerordentlich. Zwar hatten wir eine Variante mit einem umfangreichen Hygienekonzept entwickelt und diese auch schon sehr weitgehend erarbeitet. Aber auch diese kann nun nicht verwirklicht werden“, teilte Ellen-Kathrin Kuske mit.

Das Ensemble kündigte an, bei der nächsten Möglichkeit wieder öffentlich auftreten zu wollen. „Bleiben Sie uns verbunden - dieses Jahr leider, leider ohne Weihnachtsoratorium - jedenfalls nicht live in der Jakobuskirche. Wir hoffen, dass wir bald wieder als Chor in Erscheinung treten können und verpflichten uns hiermit öffentlich, zum nächsten möglichen Zeitpunkt wieder zu „Jauchzen“ und zu „Frohlocken“.

Trotz der traurigen Nachricht hat der Bachchor noch eine Botschaft: „Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2021!“