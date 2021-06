Ilmenauer Schüler möbeln eine Bushaltestelle auf

Fatema, Julie und Olivia (von links) vor ihrem Kunstwerk an der Bushaltestelle in Königsee.

Ilmenau. Die diesjährigen Projektarbeiten der Jahrgangsstufe 9/10 der Freien Reformschule standen unter dem Motto „Von uns für andere“.

Die Schüler der Jahrgangsstufe 9/10 der Freien Reformschule „Franz von Assisi“ hatten aufgrund der Corona-Pandemie einen Wechsel aus Homeschooling und Präsenzunterricht. Dabei ist es ihnen gelungen, eine Projektarbeit zu schreiben, die ein Miteinander im Team verlangte.

Es sind Legespiele zum Lesenlernen für die Jahrgangsstufe 1/2 und Lehrfilme für die Jahrgangsstufe 7/8 entstanden. Diese können von den Pädagogen im Unterricht eingesetzt werden. Des Weiteren blickten drei Schülerinnen mit einer Chronik auf ihre eigene Schulzeit zurück und möchten diese in gebundener Form an die Mitschüler verteilen.

Andere Schüler nutzten die Phase zwischen den Lockdowns und veranstalteten ein Hockeyturnier. Vier Schüler unternahmen eine Fahrradtour, gestalteten dazu einen Flyer und eine Webseite. Ein aufgemöbelter Waschschrank war ebenfalls ein aufwendiges Projekt von Schülerinnen. Eine weitere Gruppe renovierte das „Grüne Klassenzimmer“ im Schülerfreizeitzentrum. In Königsee erstrahlt die Bushaltestelle in der Bahnhofstraße mit einem Bild mit Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Drei syrische Schülerinnen haben ein Kochbuch über arabische Gerichte geschrieben. Am 18. Juni haben alle ihren letzten Schultag und starten anschließend in die Realschulprüfungen.