Ilmenauer Schuldenstand erreicht neues Hoch

Ilmenau. Nach Jahren der Konsolidierung ist der Schuldenstand von Ilmenau wieder drastisch angewachsen. Wie aus dem Haushaltsentwurf für 2020 hervorgeht, übersteigt der Umfang der Verbindlichkeiten mit rund 19 Millionen Euro sogar den einstigen Höchststand nach der Wende, der im Jahr 2001 bei rund 17 Millionen Euro lag. Der Grund für diese Entwicklung ist die Übernahme von Schulden aus den eingemeindeten Kommunen, aber auch Vorhaben in der Kernstadt.

Allerdings steht ein Teil der Verbindlichkeiten bisher nur auf dem Papier. Denn aus dem Jahr 2019 stammen noch 5 Millionen Euro an Kreditermächtigungen, die nicht abgerufen wurden. Da das Vorjahr aber rechnerisch noch nicht abgeschlossen wurde, mussten die theoretischen Schulden in den Haushaltsentwurf übertragen werden, wenngleich sie wahrscheinlich nicht gebraucht werden. Weitere 1,9 Millionen Euro sind als Kreditoption vorgesehen – für den Fall, dass Einnahmen nicht kommen wie geplant.

Doch auch ohne diese knapp 7 Millionen Euro steht am Ende des Jahres ein voraussichtlicher Schuldenstand, bei dessen Berechnung sich Kämmerer Gerhard Baumgart äußerst unwohl gefühlt haben dürfte. Denn zu seinen Lebensleistungen zählte, die Schulden der Stadt Ilmenau durch konsequente Tilgung kontinuierlich herunterzufahren. Das Jahr 2017 dürfte zu Baumgarts Sternstunden gehört haben, als das Kreditvolumen nur noch 1,3 Millionen Euro betrug und statistisch jeder Ilmenauer Einwohner mit 50,40 Euro verschuldet war, während der durchschnittliche Thüringer bei 808 Euro pro Kopf lag.

Doch dann kam die Phase der Eingemeindungen und Großinvestitionen. Langewiesen und Gehren etwa brachten Verbindlichkeiten von 3,2 und 3,6 Millionen Euro in die neue Gemeinschaft mit ein. Der Ilmenauer Bäderbetrieb nahm für den Bau der Schwimmhalle einen neuen Kredit von 5 Millionen Euro auf. In der zweiten Stufe der Gebietsreform kam Stützerbach mit Schulden in Höhe von 1,6 Millionen Euro hinzu. Schon Ende des vergangen Jahres stand die Stadt Ilmenau wieder mit 13,6 Millionen Euro in der Kreide.

Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) fiel in seiner vorherigen Arbeit als Mitglied des Stadtrats auch dadurch auf, dass er das Schulden machen vehement kritisierte. Nun steht er einer Kommune vor, die Bankerherzen erfreuen dürfte – wenn die Zinsen nicht so niedrig wären. Auf Anfrage unserer Zeitung, ob die Eingemeindungen die Hauptursache für die steigende Verschuldung waren, sagte er: „Das kann man nicht klar sagen. Diese Entwicklung hätte so oder so kommen können.“

Denn nicht zuletzt wären in Ilmenau vor allem zwei Vorhaben ohnehin umgesetzt worden: der Bau der neuen Schwimmhalle und die Sanierung der Festhalle. Beide Projekte kosten zusammen über 30 Millionen Euro – bei einem etwa 40-prozentigen Eigenanteil.

Natürlich bekam die Stadt bei der Eingemeindung auch manches Kuckucksei untergeschoben – wie etwa den Kredit aus einer Kommune, der seit Mitte der 90er-Jahre lief und nie getilgt wurde. Aber auch das gibt nach Einschätzung von Schultheiß Hoffnung auf eine schuldenärmere Zukunft: „Wir haben viele alte Darlehen umgeschuldet und sie auf Ilmenauer Niveau gebracht“, versicherte er. Allein in diesem Jahr tilgt die Stadt knapp 1,5 Millionen Euro.

Insofern ist Daniel Schultheiß ein Anhänger der eisernen Regie der Kämmerei. „Ich finde es gut, dass er auf die Tilgung pocht“, sagte er zu Gerhard Baumgart. „Es kommen ja immer auch Leute nach uns und den nimmt man sonst jeden Spielraum“, fügte der Oberbürgermeister hinzu.

Allerdings muss die junge Generation Ilmenauer noch etwas Geduld haben: Erst ab dem Jahr 2021 ist wieder ein leichter Rückgang der Schulden in Sicht.