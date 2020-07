Alles zwei Jahre produziert Ilmpressions einen Film. Die Dreharbeiten finden in der Region, wie hier in der Ilmenauer Kreuzkirche, statt.

Ilmenauer Studenten suchen Laien-Schauspieler

Die Vorbereitungen für einen neuen studentischen Film laufen bereits. Die Mannschaft vom Ilmpressions-Filmprojekt lädt Ende der Woche zum Casting auf den Campus der Technischen Universität Ilmenau ein. Der Film ist ein sarkastisches Kammerspiel über eine junge Studentin und ihre Mutter, deren Liebe zu ihrem neuen Partner zu Konflikten zwischen den beiden Frauen führt, teilt Kaja Weber von Ilmpressions mit.

Drehbuchautorin und Regisseurin des Films in Spielfilmlänge ist Sophie Werthen. Die Ilmenauer Studentin hat bereits reichlich Film-Erfahrungen gesammelt.

Das Casting findet am Freitag von 14 bis 19 Uhr im Humboldtbau sowie am Samstag von 10 bis 19 Uhr im Ernst-Abbe-Zentrum der TU Ilmenau statt. „Aufgrund von Corona bieten wir außerdem die Möglichkeit eines Online-Castings an“, so Kaja Weber. Gesucht werden insgesamt elf Schauspieler im Studierendenalter sowie auch ältere Personen (ca. 40 bis 50 Jahre). „Für uns spielt es außerdem keine Rolle, ob die Bewerber bereits Erfahrungen im Schauspiel gesammelt haben oder Anfänger sind.“

Der Drehzeitraum des Films soll vom 31. August bis zum 20. September 2020 sein. „Da Ilmpressions ein ehrenamtliches Projekt ist, können wir leider keine finanzielle Vergütung anbieten. Es erfolgt eine Kostenübernahme der Verpflegung am Dreh“, heißt es weiter. Bei Interesse bitte unter casting.ilmpressions@gmx.de melden.