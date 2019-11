Beim Transfertag an der Universität Ilmenau kamen am Mittwoch Wissenschaftler und Unternehmer ins Gespräch.

Die Technische Universität Ilmenau will mehr Forschungsergebnisse in den Anwenderbereich überführen.

Ilmenauer Universität will mehr Transfer in die Wirtschaft

Ilm-Kreis. Die Technische Universität will ihre Rolle bei der Übertragung von Forschungsergebnissen in den Anwenderbereich ausbauen, das unternehmerische Denken von Studierenden stärken und damit auch die Zahl der Firmengründungen erhöhen helfen. Zu diesem Thema kamen am Mittwoch Professoren, Unternehmer und Lokalpolitiker beim Transfertag ins Gespräch. Neben Forschung und Lehre sei der Transfer die dritte wichtige Aufgabe einer Universität, betonten Redner.