Ilmenauer Wasserverband will 2020 Gebühren stabil halten

Ilmenau. Der Wasser- und Abwasserzweckverband Ilmenau (Wavi) will die Gebühren für Trinkwasser und Abwasser im kommenden Jahr nicht erhöhen. Wie Geschäftsführer Jürgen Thurmann am Donnerstag sagte, könne man den Wirtschaftsplan durch Einsparungen ausgleichen. Dazu trage der konsequent jung gehaltene Fuhrpark des Versorgers bei, aber auch die Eigenstromversorgung der sanierten Ilmenauer Kläranlage. Damit bleibt es 2020 bei 2,33 Euro je Kubikmeter beim Trinkwasser und 2,51 Euro für Volleinleiter beim Abwasser – was die Hauptkunden beim Wavi betrifft. Als Puffer für eventuell im nächsten Jahr entstehende Mehrkosten soll ein Kredit in Höhe von 300.000 Euro aufgenommen werden, von dem aber noch nicht klar ist, ob der überhaupt benötigt wird, sagte Thurmann.

Zu den größten Investitionen im Bereich Abwasser gehört im nächsten Jahr die Fortsetzung von Anschlüssen von Grundstücken im Südwesten von Langewiesen an die Kläranlage. Rund 1,3 Millionen Euro werden investiert – unter anderem in ein Regenrückhaltebecken im Heinse-Park. Mit der Maßnahme wurde bereits in diesem Jahr begonnen – sie soll „den Anschlussgrad deutlich erhöhen“, so der Geschäftsleiter.

Die mit 2,2 Millionen Euro größte Investition des kommenden Jahres wird in Stützerbach vorgenommen. Der Ort wird über Manebach an die Ilmenauer Kläranlage angeschlossen. Gebaut werden unterhalb des Bahnhofs ein Regenüberlaufbecken und eine Pumpstation. Das Hebewerk ist trotz des Gefälles in Richtung Manebach notwendig, weil sich die Kosten für die Leitung dadurch verringern, erklärte Thurmann auf Nachfrage unserer Zeitung. Auf der Strecke gebe es mit Bahnlinie, Straße und der Ilm zu viele Zwangspunkte für eine reine Gefälleleitung, schätzte er ein. Zudem wäre spätestens auf Höhe des Hotels „Thüringer Wald“ wegen der Topographie eine Pumpvorrichtung notwendig gewesen. Die geplante Leitung sei die kostengünstigere Variante, wenngleich auch hierfür rund 1,4 Millionen Euro benötigt werden.

Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sollen Geraberg, Geschwenda, Elgersburg und Angelroda mit an das Ilmenauer Fernwassernetz angeschlossen werden. Zwar seien die bislang ausschließlich genutzten Dargebote im Bereich Arlesberg noch ausreichend und werden genutzt „solange es möglich ist“, versicherte der Wavi-Geschäftsführer. Allerdings gehe das Wasserangebot wegen des Klimawandels zurück. Zunächst sollen für das Vorhaben im Jahr 2020 Planungsleistungen in Auftrag gegeben werden.

Investitionen soll es auch am Standort in Heyda geben, einem der nach Einschätzung von Thurmann wichtigen Standbein im im Bereich Trinkwasserversorgung. Die Rohwasserreinigung dort stammt aus den 70-er Jahren. Dort müssen die Elektroversorgung erneuert und ein neuer Brunnen gebohrt werden. „Wasser gibt es dort aber noch genug“, versicherte Jürgen Thurmann.

Einen neuen Anlauf unternimmt der Versorger bei der Sanierung des Hochbehälters in Ilmenau West am Hangeberg. Zweimal mussten bereits Ausschreibungen wieder kassiert werden, weil die Angebote deutlich über dem lagen, was der Wavi für die Erneuerungen eingepreist hatte. „Wir wollen nun noch einmal versuchen, die Investition zu vergeben“, kündigte der Wavi-Chef an. 600.000 Euro sind dafür eingeplant. Begonnen wird außerdem mit der Sanierung des Hochwasserbehälters in Horba, den der Wavi durch die Übernahme des Wasser- und Zweckwasserverbands „Oberes Rinnetal“ (Wazor) geerbt hat. Das Vorhaben soll auf fünf Jahresscheiben aufgeteilt werden und in Summe rund eine halbe Million Euro kosten.