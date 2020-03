Im Herbst 2020 wird in Ilmenau angebadet

Die bisher letzte Baustellenbesichtigung war im Juli 2019. Seitdem hat die neue Schwimmhalle Formen, Struktur und Technik angenommen. Den aktuellen Rundgang durch das 12-Millionen-Projekt wollte sich am Mittwoch auch Ilmenaus Ex-Oberbürgermeister Gerd-Michael Seeber nicht entgehen lassen. Auch er staunte über die Dimensionen, die von außen gar nicht so zu erkennen sind: 70 Meter lang, 40 Meter breit und und 13,5 Meter hoch ist das Bad für den Breiten-, Schul- und Vereinssport. Bauherr ist der Ilmenauer Bäderbetrieb, der die Hälfte an Fördermitteln bekommt.

Zusätzlich fallen 1,5 Millionen Euro für die Außengestaltung mit Teich, Rundweg, Steg und Gastronomie-Terrasse an. Bauamtsleiter Thomas Schäfer spricht von einer „gigantischen Technikanlage mit Bauwerk“ und meint die Badewasseraufbereitung, Belüftungs-, Heizungs und Elektroanlagen. Man habe so wenig wie möglich Baukörper mit so viel wie möglich Wasserfläche geschaffen. 412 Quadratmeter hat das Sportbecken, 80 das Sprungbecken, 50 das Kinderbecken und 130 das Therapie- und Lehrschwimmbecken mit verstellbarem Hubboden.

An den Becken wird gefliest. Foto: André Heß

Der Empfang für die Besucher befindet sich genau zwischen Eis- und Schwimmhalle, die zeitgleich betrieben werden und voneinander profitieren. So wird die Abwärme, die bei der Eisproduktion entsteht, nicht mehr in die Luft wie bisher geblasen, sondern für die Schwimmhalle genutzt. Damit sei man der Klassenprimus in Thüringen, sagte Schäfer.

Die Dach-Konstruktion in Form einer Tulpe oder eines Trichters sorge für eine einfachere Entwässerung und bessere Entlüftung, sie wird auch in der Halle sichtbar sein.

Auch wenn es sich um kein Spaßbad handelt, die in Thüringen nicht mehr gefördert werden, müssen die Kinder durch Attraktionen im Planschbecken nicht auf Spaß verzichten.

Das Therapiebecken bekommt zusätzlich Schwallbrausen, Massagestrahl und Unterwasserbeleuchtung. Das Wasser werde in den Becken wegen der Hygiene ständig umgewälzt, im Sportbecken in einer Stunde zu einem Drittel, im Planschbecken komplett. Neben Filteranlagen gibt es zusätzlich noch eine UV-Anlage zum Abtöten der Bakterien.

Und was ist nun mit den zusätzlichen Arbeiten am 3-Meter-Sprungturm gewesen? Der musste am Absprung auf 60 Zentimeter eingekürzt werden, um die Sprungabstände einzuhalten, sagte Schäfer, das habe aber nichts zusätzlich gekostet.

Das 25-Meter-Becken habe eine Toleranz von zwei Zentimetern, die man einhalte. Es könnten dort Wettkämpfe stattfinden, allerdings würde ein Weltrekord nicht anerkannt, da die Tiefe des Beckens von 1,80 Meter nur auf einen Drittel zutrifft, der Rest ist 1,35 Meter tief.

Für Eishalle und Schwimmhalle werden 148 Parkplätze kostenlos sein, es gibt am Empfang einen Kassenautomaten und Drehkreuze. In der Schwimmhalle stehen dann 192 Spinde und vier Sammelumkleiden mit Kartensystem.

Eine Sauna wird man noch vergeblich suchen, solange sich kein privater Investor findet. Die Anschlüsse wären vorhanden, auch eine architektonische Idee für die Sauna in der Schwimmhalle. Die Stadt hätte das 2,5 Millionen Euro zusätzlich gekostet und sich nur gerechnet bei 35.000 Besuchern im Jahr, etwa 100 am Tag, sagte Schäfer. Der Ex-OB staunte nach seinem Besuch: „In Verbindung mit Eishalle und Außenanlage wird das ein Knüller.“ Eröffnung soll im Herbst 2020 sein.