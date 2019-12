Im Ilm-Kreis nehmen psychische Erkrankungen weiter zu

Laut Report der Krankenkasse DAK Gesundheit von 2018, den am Dienstag Kundenberaterin Simone Wunderlich im Landratsamt vorstellte, lag der Krankenstand im Ilm-Kreis mit 5,1 Prozent leicht unter dem Thüringendurchschnitt. Damit waren an jedem Tag des Jahres von tausend Arbeitnehmern 51 krankgeschrieben. Gestiegen sind die Fehltage um 16 Prozent bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen, bei den Atemwegserkrankungen gab es neun Prozent mehr Ausfallzeiten. Hauptgrund für suchtbedingte Krankschreibungen ist Alkohol (70 Prozent) , aber auch Zigarettenkonsum und Computerspiele haben auf die Arbeitswelt negativen Einfluss. Je höher der Alkoholkonsum, desto häufiger kommen betroffene Mitarbeiter deshalb zu spät zur Arbeit oder machen früher Feierabend. Die DAK Gesundheit hat 54.000 Versicherte in Thüringen, davon 5700 im Ilm-Kreis.

Dass die psychischen Erkrankungen zunehmen, stellt das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises fest. „Unser sozialpsychiatrischer Dienst ist besonders geschult in Kriseninterventionen und leistet auch eine hervorragende präventive Arbeit“, sagt Landrätin Petra Enders (Linke). Ziel des sozialpsychiatrischen Dienstes ist es, passgenaue Hilfen zu finden und Betroffene rechtzeitig zu begleiten. Seit 2003 leistet die Diakonie für den Landkreis die Suchtberatung. Sie arbeitet eng mit dem Gesundheitsamt zusammen, bei dem der sozialpsychiatrische Dienst ansässig ist. Der Dienst wird gerufen, wenn Menschen sich selbst oder andere gefährden. Er bietet Beratung an, vermittelt Kontakte zu helfenden Stellen wie stationären Behandlungen und begleitet Therapieanträge, hilft bei der Wiedereingliederung, kann bei Gericht aber auch in akuten Fällen Unterbringungen in psychiatrische Kliniken anweisen. Suchterkrankungen gingen oft mit Manien, Schizophrenie oder Psychosen einher.

Weitere Stelle für den sozialpsychiatrischen Dienst geplant

„Mit drei Sozialarbeiterinnen und einer Psychologin sind die Vorgaben des Landes bei steigenden Fallzahlen kaum noch zu halten. Deswegen planen wir für diese Leistung eine weitere Stelle im kommenden Haushalt“, stellte Enders fest. Im vergangenen Jahr nutzten 1221 Menschen das Angebot des sozialpsychiatrischen Dienstes, darunter waren 587 Neuzugänge. Die Zahlen haben sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Die Zwangseinweisungen gehen aber zurück. Psychische Erkrankungen verlieren in der Gesellschaft langsam ihr Stigma. Sie werden angesprochen und Betroffene suchen sich eher Hilfen. Bewährt habe sich auch ein Runder Tisch mit Experten, der ein Netzwerk mit Präventionsangeboten für Betroffene mit Alkohol-, Drogen- und Nikotinsucht knüpft, sagte die Leiterin des sozialpsychiatrischer Dienstes, Renate Koch. Es gäbe Internetsüchtige, die ihre Anerkennung im Netz nur unter falschen Identitäten erlangen. Das führe zu erheblichen Persönlichkeitsstörungen, weil sie sich von ihrer Umwelt abschotten. Das wiederum führe unter anderem zu der zu beobachtenden Verrohung der Gesellschaft, sagte die Landrätin. Dies sei auch im Landratsamt beim Umgang der Bürger mit den Mitarbeitern der Verwaltung zu spüren, die teilweise bedroht würden, was dann auch Strafanzeigen nach sich ziehe.