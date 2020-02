Im Ilmenauer „Nellys“ gibt es Arnstädter Nagel-Brot

Dass Geschmäcker verschieden sind, ist bekannt. Auch verwundert es nicht, dass trotz der Konkurrenz der großen Bäckerei-Ketten es Menschen gibt, die Produkte der kleinen Handwerksbetriebe schätzen. So schwören Ilmenauer auf das Brot der alteingesessenen Bäckerei Schindler. Andere bevorzugen in Ilmenau Bäcker Höfner oder die Bäckerei Schneider in Geraberg. Dass aber Ilmenauer ihr Brot in Arnstadt kaufen, scheint eher ungewöhnlich zu sein. Für Sebastian Schmidt ist das normal. Seit Jahren holt er sein Brot bei Bäcker Nagel in Arnstadt.

Das sogenannte Nagel-Brot muss auch den Geschmack von anderen Ilmenauern getroffen haben. Als Sebastian Schmidt jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit wagte, wurde ihm das bewusst. Er eröffnete in der Ilmenauer Krankenhausstraße sein Bistro und Café und bietet das Arnstädter Nagel-Brot an. „Ich fahre von Dienstag bis Samstag vormittags nach Arnstadt und hole Brot, Brotteigbrötchen und Kümmelbrot“, so Schmidt. Neben dem Brot aus der Kreisstadt hat der 34-Jährige auch Backwaren im Angebot, die aufgebacken werden.

Roulade und Ei mit Senfsoße

Mittags gibt es ein warmes Gericht und eine Suppe, später sollen es je zwei sein. Die Palette reicht von Paprikaschote über Roulade bis hin zum Ei mit Senfsoße. Belegte Brötchen gibt es zum Frühstück, aber auch so den Tag über nach Wunsch. Als Namen für das Bistro und Café entschied sich Schmidt für „Nellys“, weil seine vierjährige Tochter Nelly heißt.

Auf die Idee, sich selbstständig zu machen, kam der gelernte Kfz-Mechaniker, weil er selbst gern mit seiner Freundin zum Frühstück- oder Mittagessen auswärts eingekehrt ist. Dann kam der Umstand hinzu, dass die ehemalige Frischback-Filiale in der Krankenhausstraße monatelang leer stand. „Also fragte ich bei der Wohnungsbaugenossenschaft an und konnte letztlich den Mietvertrag unterschreiben“, so der Jungunternehmer. Ein glücklicher Umstand war, dass er Teile der Einrichtung, wie den Tresen und den Backofen, einfach so übernehmen konnte.

Ein altes Röhrenradio gesucht

Durch die helle Farbgestaltung und die großen Fenster macht das Café einen freundlichen Eindruck. 40 Sitzplätze bietet es im Inneren. Auf einer Terrasse können im Sommer weitere Plätze hinzukommen. Schmidt möchte die Inneneinrichtung noch um historische Stücke ergänzen, so sucht er noch einen altes Röhrenradio.

Die ersten Tage nach der Neueröffnung war der Ilmenauer, wie er sagt, mehr als zwölf Stunden täglich für sein neues Geschäft im Einsatz. Seit dieser Woche unterstützt ihn die gelernte Verkäuferin Stefanie Kuhnert (23). „Wenn es gut läuft, kann ich mir vorstellen, personell aufzustocken“, so Schmidt. Als Zielgruppe hat der Jungunternehmer keine spezielle Gruppe im Auge. Es kommen ältere Bewohner aus dem Südviertel, aber auch Schüler. Sie holen sich vor oder nach der Schule ein Croissant, Brötchen oder Pfannkuchen. Dafür liegt das Café strategisch günstig, sozusagen in der Einflugschneise zweier Gymnasien in Richtung Bushaltestelle.

Auch wenn Sebastian Schmidt die Gastronomie nicht in die Wiege gelegt ist, so hat er doch viel gastronomische Erfahrung im näheren Umfeld. Seine Freundin betreibt das Railroad Steakhouse in Manebach. Deren Vater wiederum ist der Wirt der Berggaststätte auf dem Kickelhahn.