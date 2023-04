Im Wipfratal zum Frühjahrsputz Besen und Pinsel geschwungen

Diese Fleißigen haben sich um die Dorfmitte in Wipfra gekümmert. Auf dem Dach des Bushäuschens legte Michael Saule Hand an.

Wipfra. Im Wipfratal wurde zum Frühjahrsputz fleißig gearbeitet.

Die Wipfrataldörfer Kettmannshausen, Neuroda, Reinsfeld, Schmerfeld und Wipfra haben sich am Samstag für den Frühling herausgeputzt. Ortsteilbürgermeister Dietmar Krause schätzte ein, dass zwischen 50 und 60 Einwohner unterwegs waren, um ihre eigenen Ideen umzusetzen. Sie verschönerten Wanderwege, haben Bänke gestrichen, den Zickzackweg freigeschnitten, eine Sitzgarnitur erneuert, das Bushäuschen in Wipfra von Schmutz befreit und die Dorfmitte aufgehübscht, Müll an den Straßenrändern eingesammelt. Nach getaner Arbeit gab es Nudeln und Gulasch. Auch vom Bauhof und der Stadt Arnstadt gab es Unterstützung.