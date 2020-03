Immer noch regiert die Unvernunft

Im Ilm-Kreis gibt es seit Donnerstag einen vierten bestätigten Corona-Fall. Ein dritter Fall war am Mittwoch bei einer 25-jährige Frau bestätigt worden. „Sie befindet sich seit ihrer Rückkehr am 13. März aus dem Urlaub in Tirol in Quarantäne und zeigt nur eine leichte Symptomatik“, hieß es aus dem Landratsamt.Alle aktuellen Infos in unserem kostenlosen Coronavirus-Liveblog

Das Gesundheitsamt hat den Kontakt zu neun Kontaktpersonen aufgenommen – vier davon im Ilm-Kreis, fünf in Österreich. Bei dem vierten Fall seit 19. März geht es um eine 52-jährige Frau, die aus Ägypten kam. Die Infektion wurde am Donnerstag diagnostiziert. Die Frau zeigte grippale Symptome und wird jetzt im häuslichen Bereich behandelt. Das Gesundheitsamt ermittelt auch hier die Kontaktpersonen und setzt sie unter Quarantäne.

Man habe die Situation noch im Griff, sagte Landrätin Petra Enders bei ihrem Lagebericht, den sie jetzt täglich geben will. Zugleich warnte sie eindringlich davor, dass mit weiteren Anstiegen zu rechnen ist, wenn die Bemühungen der Verantwortlichen weiter auf die Ignoranz der Bevölkerung treffen. Nach den verordneten Schul- und Kitaschließungen, den Beschränkungen bei Menschenansammlungen sei leider im Alltag am Mittwoch das zu beobachten gewesen: Einkaufen in Gruppen, Treffen im Park, auf Straßen und Plätzen, auch auf Spielplätzen. Der Autor beobachtete am Mittwoch eine große Gruppe von Jugendlichen im noch nicht gesperrten Skaterpark beim Arnstädter Theater-Parkplatz, die dicht an dicht auf einer Bank saßen, andere standen noch drumherum. Die Stadt Arnstadt sperrt ab sofort Spiel- und Bolzplätze sowie die Mountainbike- und Skateranlage. Da offensichtlich Appelle an den gesunden Menschenverstand nicht fruchten, werden wohl die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden zu Kontrollen eingesetzt, kündigte Enders an. Die Sonne und das Leben genießen, sei das eine, das andere, die Ausdehnung der Pandemie zu verhindern. Wer sich aber so unverantwortlich und rücksichtlos gegenüber seinen Mitmenschen verhalte, konterkariere alle derzeitigen Bemühungen der offiziellen Stellen.

Dazu gehört in erste Linie das Landratsamt mit seinem Gesundheitsamt, wo acht Ärzte arbeiten. Sie werden an der 24-Stunden-Hotline ( 03628/738 888) von geschulten Mitarbeitern unterstützt und greifen ein, wenn die Gespräche der besorgten Bürger auf konkrete Verdachtsfälle hinauslaufen. Das Landratsamt selber ist für den Besucherverkehr nur noch eingeschränkt in den Außenstellen (Arnstadt, Ichtershäuser Straße und Ilmenau, Bürgerservice, Krankenhausstraße) zu erreichen. Man solle aber nur in Ausnahmefällen den persönlichen Kontakt suchen. Inzwischen wurde in Arnstadt für vom Arzt zuvor begründete und überwiesene Verdachtsfälle eine Abstrichstelle eingerichtet.

Dass bisher in allen Landkreisen unterschiedliche Allgemeinverfügungen als Maßnahmeregeln für die Bürger veröffentlicht wurden, soll ab Freitag der Vergangenheit angehören. Inzwischen gibt es eine Allgemeinverfügung, die auf Landesebene abgestimmt worden ist. Diese sieht für Thüringen die Schließung von Gaststätten sowie aller Geschäfte (außer Lebensmittel, Bäcker, Fleischer, Apotheken, Post, Tankstellen, Zeitungskioske, Banken, Sparkassen und Baumärkte) vor. Bestattungen seien nur noch im kleinen Kreis unter freiem Himmel erlaubt, Trauungen auf wenige Personen beschränkt.

„Jeder muss sich in dieser Situation auch einschränken und aufhören über alles zu meckern“, sagte Enders. „Hätten die Leute sich gleich vor sechs Wochen an die simpelsten ausgegebenen Hygiene-Maßnahmen gehalten, wie Hände waschen, Nies-Etikette, Abstand halten, dann hätten wir das alles nicht machen müssen“, sagte Beigeordneter Kay Tischer (SPD). Eigenschutz sei doch eigentlich ein Überlebensinstinkt.