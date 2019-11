In anderthalb Wochen ist Weihnachtsmarkt in Langewiesen

„Bloß keinen Wind und Regen“ wünscht sich Sabrina Wotjak. Sie bereitet gemeinsam mit Uta Krannich bereits seit Juli den Langewiesener Weihnachtsmarkt vor, der am Wochenende 7./8. Dezember stattfinden soll. Den beiden Mitarbeiterinnen des Heinse-Hauses steht der Bauhof zur Seite, der bereits damit begonnen hat, die Hütten aufzustellen. „Falls der Wintereinbruch kommt“, begründet Wotjak das Aufstellen schon anderthalb Wochen vor dem Markt.

Rund 100 Händler werden erwartet. „Sie bieten mehr weihnachtliche Sachen, als in den Vorjahren“, so Wotjak. Natürlich seien viele Händler aus den Vorjahren wieder mit dabei. Teilweise würden sich Interessierte schon im Vorfeld erkundigen, ob bestimmte Händler mit von der Partie sind.

Neu ist, dass die Liebfrauenkirche jetzt an beiden Tagen ins Kulturprogramm eingebunden ist. Samstag gibt es klassisches Gitarrenspiel, Sonntag zwei Mal Puppenspiel. Dafür entfällt das Konzert, was bisher Sonntagabend stattfand. Wie es aus dem Heinse-Haus weiter hieß, übernimmt der Kindergarten wieder das Programm zur Eröffnung am Samstag um 14 Uhr. Das Blasorchester Stützerbach ist das erste Mal dabei und tritt Sonntagnachmittag auf. Langewiesener Vereine kümmern sich mit um die Versorgung der Gäste. So betreibt der Tennisclub wieder das Café im Rathaus.