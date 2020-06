Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In den Graben gefahren und geflüchtet - Bei Schlägerei gegenseitig verletzt - Nach Überschlag verletzt

Mit Pkw in Straßengraben und zunächst geflüchtet

Zu einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag in der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau wurden Polizeibeamte gerufen. Dabei fuhr ein 22-Jähriger aus Ilmenau aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Suzuki Swift in einen Straßengraben. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie mindestens drei Personen danach den Pkw und schließlich den Tatort verließen. Der Unfallverursacher wurde wenige Zeit später festgestellt. Da der 22-Jährige zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. An seinem Pkw entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Mit Pkw im Feld überschlagen

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstagabend gegen 19:15 Uhr, auf der Landstraße zwischen Röhrensee und Mühlberg. Dabei befuhr eine 24-jährige Fahrerin eines Audi A4 auf der Landstraße aus Richtung Mühlberg kommend. In einer Rechtskurve kam diese aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, überschlug sich mit dem Pkw und kam auf dem Ackerland, auf dem Dach zum Liegen. Heraneilend Passanten bargen die Fahrerin aus dem Fahrzeug. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Bei Schlägerei gegenseitig verletzt

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung im Stadtpark in die Naumannstraße in Ilmenau, wurden am Freitagabend die Polizeibeamten gerufen. Dabei sollen zunächst ein 17-jähriger Ilmenauer und ein derzeit namentlich unbekannter Mann in einen Streit geraten sein. Das Wortgefecht endete schließlich im gegenseitigen Austeilen von Schlägen, worauf beide Männer leicht verletzt wurden. Die Fahndung nach dem zweiten Beteiligten blieb bislang erfolglos. Die Polizei fragv: Wer kann Angaben zu der Person oder zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter 03677/601124 und unter der Bezugsnummer 0132773/2020 entgegen.

