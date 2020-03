In Geschwenda werden Schlitten gebaut, wenn andere baden gehen

Geschwenda. Weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt ist die KHW Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk GmbH aus Geschwenda für ihre Schlitten. Doch was macht ein Hersteller von Freizeitgeräten in Wintern wie diesen?

Kooperationen mit anderen Unternehmen füllen die Produktionslücken, sagt Geschäftsführer Marcus Cramer. Und so stapeln sich in den großen Lagerhallen der Firma Gartenaccessoires oder Kühlboxen. Allein davon werden in Geschwenda zwischen 550.000 und 600.000 Stück pro Jahr produziert.

Cramer hat noch einiges vor mit dem Unternehmen. „Es ist Potenzial da ohne Ende“, ist er überzeugt. Der 32-Jährige ist seit knapp einem Jahr Geschäftsführer, nachdem er zuvor Entwicklungsleiter eines Unternehmens der Automobil-Industrie war. Der gelernte Verfahrensmechaniker ließ sich zum Kaufmann ausbilden und schob dann noch ein Studium nach, das er als Betriebswirt absolvierte.

Marketing soll den Firmennamen so bekannt wie die Produkte machen

Auch wenn der 98 Mitarbeiter zählende Betrieb schon jetzt auf Märkten in 40 Ländern der Welt aktiv ist, will Marcus Cramer den Bekanntheitsgrad von KHW noch erhöhen. „Da müssen wir in die Puschen kommen. Unsere Produkte kennen fast alle, nur den Namen kaum“, findet er. So soll unter anderem das Marketing gestärkt und Vertrieb in Nordamerika ausgebaut werden. Cramer geht die Sache pragmatisch an: Wenn hierzulande Schnee zur Seltenheit wird, „dann müssen wir unsere Produkte eben dorthin bringen, wo der Winter ist.“

Der Firmensitz in Geschwenda. Foto: Arne Martius

Ohnehin ist der Schlittenbau nur eines von vier Standbeinen der Geschwendaer, auch wenn KHW in diesem Bereich eigenen Angaben zufolge Weltmarktführer ist. Die Fertigung von Spielzeug, Gartenmöbeln und die Lohnproduktion zählen ebenso zum Portfolio. Allerdings ist der Geschäftsführer durchaus stolz auf die Qualität der Wintersportgeräte, die seiner Meinung nach wesentlich robuster sind als die der Konkurrenz. Zum Repertoire gehört auch ein Schlitten für Menschen mit Handicap, womit die GmbH ein Alleinstellungsmerkmal hat und der vor allem in den skandinavischen Ländern gefragt ist.

Der Trend zu Bioprodukten geht auch an der KHW GmbH nicht spurlos vorbei. Cramer hat schon einige Ideen für das Sortiment. Dazu gehört auch die Verwendung von recyceltem Plastik. „Der Weg ist der richtige. Wir haben nun einmal nur diese eine Erde und der Mensch ist der größte Müllsünder“, meint der Geschäftsführer.

In der Produktionshalle arbeiten die Maschinen mit Schließkräften von 90 bis 1600 Tonnen und doch ist der Betrieb nicht nur eine Werkbank: Viele Anregungen aus der Belegschaft landen in der Entwicklungsabteilung von Göran Cialla. Zu ihnen zählt beispielsweise ein spezielles Stecksystem, um große und sperrige Produkte zerlegen zu können. „Damit sparen wir Transportkosten, denn so kommen wir aus dem Sperrgutbereich heraus“, erklärt der Geschäftsführer.

Firma von Wirtschaftsmagazin als „Leutturm des Mittelstands“ geehrt

Auch Kooperationen mit der Technischen Universität gab es auf dem Entwicklungssektor bereits. Demnächst soll ein Forschungsprojekt gestartet werden, wie Metall und Kunststoff ohne Schrauben oder Klebstoff zusammengefügt werden können. „Vielleicht können wir schon Ende des Jahres ein erstes Funktionsmuster präsentieren“, verrät Cramer.

Wenn Schlitten gerade nicht gefragt sind, füllen andere Produkte die Regale in den Lagern. Foto: Arne Martius

Für die Suche nach neuen Ideen hat das Unternehmen das Gütesiegel „Innovation durch Forschung“ erhalten. Und vom Magazin „Wirtschaft und Markt“ wurde die KHW erst im vergangenen Jahr als „Leuchtturm des Mittelstands“ geadelt. Auf dem Gebiet der Weiterentwicklungen gibt es jedenfalls aus Sicht des Firmenchefs „noch viel zu tun“. Auch im Betrieb selbst hat Cramer Veränderungen herbeigeführt. So wurde die Wochenarbeitszeit von 40 auf 37 Stunden reduziert – bei gleicher Entlohnung, sagt der Geschäftsführer. Ausgebildet wird in technischen Berufen und im Bereich Verwaltung. Wunsch des Firmenchefs ist es noch, einen eigenen Berufsakademie-Studenten im Unternehmen zu haben. Schlitten bleiben auch in Zukunft das Thema bei KHW in Geschwenda.

Im Juli wird die Produktion der Kufengeräte wieder angefahren. „Wenn andere baden gehen, bauen wir Schlitten“, so beschreibt es Marcus Cramer.