In Königsee steckt viel mehr, als sogar wir selbst vermuten

Im Festsaal des Königseer Rathauses, wo sich sonst die Stadtratspolitik mit den nüchternen politischen Fakten befasst, ging es am Freitag Abend deutlich festlicher zu. Nicht einfach nur zu einem Neujahrsempfang hatte Bürgermeister Marco Waschkowski eingeladen, sondern mit dem Motto “Königsee 4.0” auch einen Modernitätsanspruch aufgestellt. Eingeladen waren außer der Kommunalpolitik aus Königsee und den Ortsteilen auch Gewerbetreibende und andere Würdenträger. Eine Festrede müsse schon sein, schmunzelte der Bürgermeister, der sich besonders freute, dass die Schülerband des Max-Näder-Gymnasiums ihrem Namen “Jazz for fun” in den Redepausen alle Ehre machte.

Marco Waschkowski ließ zunächst das Jahr 2919 mit seinen Facetten Revue passieren, das auch für ihn ein besonderes war, denn politische Verantwortung trägt das Stadtoberhaupt ja erst seit seinem Wahlsieg Ende März und der Staffelstabübergabe im Rathaus von Volker Stein an ihn zum 1. Mai.

Sanierter Rottenbacher Bahnhof im Mittelpunkt des Rückblicks

Kein lokaler Höhepunkt blieb unerwähnt, besonders im Mittelpunkt aber stand der neue Rottenbacher Bahnhof, der nicht nur eine Demonstration dafür war, wie man mit überschaubarem Einsatz von Eigenmitteln maximalen Ertrag an Förderung einfährt, sondern als Gesamtprojekt der Verkehrsverknüpfung in vielerlei Hinsicht auch Zukunftscharakter hat.

Dass der Bürgermeister aus seinem Amt als Moderator politischer Kontinuität in Königsee auch persönlich neue Akzente zu setzen weiß, lässt sich an der Initiative für die Gründung des Königseer Netzwerkes für Digitalisierung ablesen, mit dessen Hilfe er nicht nur den Übergang der Unternehmen in der Region ins digitale Zeitalter unterstützen will, sondern zugleich den Blick dafür schärfen möchte, dass Digitalisierung ein Trend sei, der alle Bereiche der Gesellschaft umfasst und daher besonders von den hiesigen Schulen als Zukunftsverständnis verstanden und gelebt werden müsse.

Ebenso ein Herzensangelegenheit des Stadtoberhauptes und eine Art erste eingelöstes Wahlversprechen ist die Schaffung der Stelle einer Leerstands- und Flächenmanagers. Kay Hertwig (aus Dörnfeld), der sie seit Jahresbeginn übernommen hat, übte sich in der neuen Funktion, indem er die ersten Wochen seiner Arbeit Revue passieren ließ.

95 leerstehenden Häuser im Stadtgebiet den Kampf angesagt

Er machte beispielsweise zum ersten Mal das Ergebnis der anfänglichen nötigen Bestandsaufnahme öffentlich. Dass 95 Häuser in Königsee offenbar leer stehen, war in dieser Konkretheit sicher den meisten im Saal nicht bewusst und dass diese Zahl sich durchaus nicht zumeist auf die 23 Ortsteile ausbreitet, womöglich noch weniger: 42 und damit fast die Hälfte liegen in Königsee selbst, davon wiederum zwei Drittel sogar in dem, was man Innenstadt nennen würde.

Daran, wie sich diese Zahl im Laufe dieses und der beiden nächsten Jahre erkennbar ändert, dürfte sich ganz unmittelbar die Arbeit von Kay Hertwig messen lassen, auch wenn er außerdem noch Angebot und Nachfrage von ungenutzten Flächen oder die Akquise weiterer Areale und die Funktion des Wegewarts in der Landstadt zu seinen Aufgaben zählt.

Nach so viel Ernüchterung taten dann, unterstützt von der gymnasialen Jazz-Musik, lockere Zwiegespräche bei ein paar Häppchen besonders gut.