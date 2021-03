In Schlangenlinien durch Lauscha

Wie bei der Frau auf dem Foto wurde in Lauscha der Atemalkoholwert bei der Autofahrerin, die in Schlangenlinien fuhr, gemessen.

Lauscha. Lauscha: Frau fährt mit Auto in Schlangenlinien.

Eine Frau (42) in einem Golf ist am Mittwochabend merkwürdig durch den Ort gefahren und dadurch der Polizei aufgefallen. Wie die weiter informierte, passierte das gegen 22 Uhr in der Köppleinstraße. Der Golf brauchte die gesamte Straße in Fahrtrichtung und Gegenrichtung für Schlangenlinien. Ein Atemalkoholtest brachte mit einem Wert von 1,76 Promille den Grund dafür ans Tageslicht. Die Dame gab ihre Fahrerlaubnis ab und reiste im Polizeiauto zur Blutentnahme.