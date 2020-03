In Zeiten der Krise haben Stadtchefs im Ilm-Kreis besondere Verantwortung

Keine Stadtratssitzungen, zum Teil nur noch nicht öffentliche Ausschusssitzungen: Die politischen Entscheidungsgremien sind wie das gesellschaftliche Leben auch wegen des Coronavirus außer Gefecht gesetzt.

Bedeutet das Stillstand in den Städten des Ilm-Kreises?

In Ilmenau ist die politische Entscheidungsfindung längst im Krisenmodus angekommen. Wie Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) auf Anfrage unserer Zeitung sagte, treffe sich inzwischen nur noch der Ältestenrat, um über dringend anstehende Aufgaben zu entscheiden. Dem Gremium gehört jeweils ein Vertreter aller Fraktionen an. Somit ist gewährleistet, dass Informationen an alle Mitglieder des Stadtrats weitergeleitet werden.

Ansonsten trifft der Stadtchef mehr Eilentscheidungen als zuvor, denn geplante Anschaffungen müssen getätigt, Baustellen bedient werden. Video- oder Telefonkonferenzen gibt es nicht. „Wir sind nicht darauf vorbereitet“, räumte Schultheiß ein, „wir setzen aber auf kurze Informationsketten“. Einmal täglich tagt im Rathaus der Krisenstab mit den Leitungsebenen aus allen Abteilungen zu sämtlichen Themen.

Auch in Arnstadt gibt es diese täglichen Lagebesprechungen. Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) hat für eine schnelle Informationsweitergabe einen Verteiler erstellt, dem alle Fraktionsvorsitzenden und Ortsteilbürgermeister angehören. Vor allem im Bereich der Bauvergabe werden viele Eilentscheidungen nötig – gerade mit Blick auf den Neubau der Feuerwehrwache in der Kreisstadt. „Wir haben den Vorteil, dass Vieles bereits in den Ausschüssen zuvor behandelt wurde. Bei so wichtigen Vorhaben wie beispielsweise der Feuerwehr würde ich nie allein entscheiden“, versicherte Spilling. Schon jetzt spielen in Arnstadt Telefonkonferenzen eine Rolle – sollte die Situation noch in einem halben Jahr Bestand haben, kann sich der Bürgermeister auch vorstellen, auf diese Weise eine Hauptausschusssitzung abzuhalten. Frank Spilling sieht es als eine Pflicht an, transparent über Entscheidungen zu informieren. „Die Vertrauensfrage ist ein hohes Gut“, fügte er hinzu.

In Stadtilm ist Bürgermeister Lars Petermann (parteilos) froh darüber, so wie Arnstadt und Ilmenau über einen beschlossenen und genehmigten Haushalt zu verfügen. „Damit ist die Verwaltung arbeitsfähig“, sagte er unserer Zeitung. Natürlich gebe es im Lauf eines Jahres neue Gesichtspunkte, für die Gremienbeschlüsse benötigt werden. Weil solche Sitzungen derzeit aber in absehbarer Zeit nicht möglich sein werden, hält auch Petermann den engen Draht zu den Fraktionschefs der Gemeinde. „Das funktioniert sehr gut“, stellte er fest. Darüber hinaus bleibt auch ihm das Eilentscheidungsrecht. „Ein Bürgermeister hat im Moment viel Verantwortung und viel Macht. Damit muss verantwortungsvoll umgegangen werden“, sagte Petermann. Deswegen werden alle Entscheidungen gegenüber den Fraktionsvertretern kommuniziert. „Die Demokratie bleibt“, betonte der Stadtchef.