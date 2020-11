Innovative Anwendungen von Unternehmen aus dem Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Mehrere Unternehmen aus dem Ilm-Kreis wurden für den Publikumspreis 2020 der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) nominiert. Für die vom Wirtschaftsberatungsunternehmen KPMG unterstützte Auszeichnung kann noch bis zum 20. November abgestimmt werden.

Sieben Anwendungen wurden von Firmen und der Technischen Universität Ilmenau eingereicht. Zu ihnen zählt die 3DInteractive GmbH, die eine Software entwickelte, mit der mehrere Planer an verschiedenen Standorten der Welt datenintensive 3D-CAD-Modelle, Laserscans oder Fabrikpläne in Echtzeit begutachten können, ohne Verluste an der Qualität in Kauf nehmen zu müssen. Die Ampeers Energy GmbH aus Ilmenau tritt mit einer Managementlösung an, durch die lokale Erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien in Wohngebieten installiert, sowie der erzeugte Grünstrom lokal genutzt und gespeichert werden kann. Nach Einschätzung des Unternehmens bilden Wohngebiete auf diese Weise dezentrale Einheiten, „die Anreize zum Ausbau kleinskaliger erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger Entlastung der Netze der allgemeinen Versorgung setzen“.

Die BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH hat ihre Luft- und Oberflächendesinfektion mittels UV-C LEDs in mobilen und stationären Sanitätsräumen für den Preis angemeldet. Die von dem Sonderfahrzeugbauer BINZ und dem Fraunhofer Institut entwickelte Anwendung bedeute „einen Quantensprung in mobiler und stationärer Desinfektion. Unter Einsatz von UV-C LEDs - eingebaut im neuen Deckensystem eines Rettungswagens - wird der Patientenbereich in einer Bestrahlungszeit von zehn Minuten zu 99,99 % von Viren und Bakterien befreit“, beschreibt das Unternehmen seine patentrechtlich geschützte Neuentwicklung.

In Sachen Umwelt hat sich die CFF GmbH & Co. KG mit Sitz im Ilmenauer Ortsteil Gehren verdient gemacht. Sie entwickelte gemeinsam mit der Sigmund Lindner GmbH Cellulosepartikel aus nachwachsenden Rohstoffen, die mit Hilfe eines Präzisionsbeschichtungsverfahren mit einem natürlichen und biologisch abbaubaren Lack eingefärbt werden. Damit kann der Kosmetikindustrie eine umweltschonende Alternative zu Mikrokunststoffen angeboten werden, die in Produkten für eine bessere Sensorik in Cremes oder als Peeling Partikel verwendet werden.

Für die passgenaue Einrichtung von Smart-Meter-Gateways, der zentralen Kontrolleinheit von intelligenten Messsystemen, noch vor ihrer eigentlichen Installation entwickelte die emsys Embedded Systems GmbH ein Gerät, dass es Technikern bereits vor der Installation ermöglicht, detaillierte Informationen zur Signalqualität verfügbarer Mobilfunkzellen und der Feldstärke zu ermitteln. „Damit sind unter anderem eine passgenaue Konfiguration der Gateways sowie die optimale Festlegung des Standorts der Empfangsantennen möglich“, geht aus der Beschreibung hervor. Das Gerät kann über Bluetooth gesteuert werden und erlaubt daher eine einfache Integration der erfassten Messdaten in Apps für Smartphones und Tablets.

Das Fachgebiet Technische Thermodynamik der TU Ilmenau hat eine Vakuum-Isolations-Paneele zur effizienten Langzeitwärmedämmung von Hochleistungswärmespeichern entwickelt. Mit dieser Neuerung können Wärmeverluste solcher Speicher bei gleicher Isolationsstärke auf ein Zehntel reduziert und damit die Speicherdauer erhöht werden. Zudem wird die speicherbare Energiemenge bei gleicher Baugröße durch die höhere Temperatur verdoppelt. Zum Einsatz kann die Paneele sowohl an Wärmespeichern in Einfamilienhäusern als auch an großen Pufferspeichern für erneuerbare Energien kommen. Vom Fachgebiet Audiovisuelle Technik und dem Institut für Medientechnik kommt eine Anwendung, mit der die audiovisuelle Qualität von Videostreams automatisiert geschätzt werden kann. Videostreaming über das Internet macht laut Studien inzwischen 80 Prozent des internationalen Internetverkehrs aus. Dabei sei eine Schätzung der Qualität, wie sie Nutzer vor ihren Geräten wahrnehmen, für alle Arten von internetbasiertem Video von Bedeutung, wie zum Beispiel Video on Demand, Live-Streaming oder auch Web-Konferenzen, heißt es. „Die vom Fachgebiet Audiovisuelle Technik in Kooperation mit der Deutschen Telekom entwickelten neuartigen Modelle erlauben es, das Kundenerlebnis bei der Benutzung von Streamingdiensten anhand von technischen Bitstrom- und Metadaten zu schätzen. Damit liegt ein vielseitig einsetzbares Messinstrument zur automatisierten Performanzanalyse, Qualitätssicherung und Optimierung von adaptivem Streaming vor“, wird von der Stift erklärt.

Für ihren Berufsstand hat hingegen Friseurmeisterin Yvonne Fischer aus Elxleben den Ergocomb entwickelt, dessen Idee in ihrem Salon in Erfurt reifte. Der ergonomische Griff des Kamms zeichnet sich dadurch aus, dass verschiedene Mulden und Anlagebereiche geformt und dessen Volumen im Vergleich zu herkömmlichen Kämmen erweitert und optimiert wurden. „Diese Kombinationen ermöglichen es, die Belastung auf Daumen und Zeigefinger zu minimieren. Eine anatomisch korrekte Haltung beim Benutzen des Kammes wird erleichtert“, geht aus der Beschreibung hervor.

Abgestimmt werden kann unter https://www.stift-thueringen.de/engagement/innovationspreis-thueringen/umfrage-2020.html . Dazu muss über das Mobiltelefon per Kurznachricht ein Code angefordert werden. Kosten fallen dazu laut Stift nicht an.