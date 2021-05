Interkultureller Online-Dialog in Ilmenau

Alle zwei Jahre kommen Studierende aus aller Welt bei der deutschlandweit größten Studierendenkonferenz an der Technischen Universität Ilmenau zusammen. In diesem Jahr findet die Veranstaltung online statt.

Ilmenau. Studierende aus aller Welt können sich an der TU Ilmenau noch bis 5. Juni zu Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit austauschen.

Studierende aus aller Welt können sich im Rahmen der 15. Internationalen Studierendenwoche der Technischen Universität Ilmenau (TU) noch bis 5. Juni zu Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit austauschen. Unter dem Motto „Our Future – Our Responsibility: There is no Plan(et) B“ werden über eine Online-Plattform Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops angeboten.

Warnungen vor Folgen des Klimawandels nicht überhören

„Der Klimawandel ist eines der aktuell wichtigsten und meist diskutierten Themen“, erklärt Victoria Halder vom Organisationskomitee des Vereins Initiative Solidarische Welt Ilmenau. Die Warnungen vor den Folgen des Klimawandels dürften nicht überhört werden, denn „der Mensch ist für einen Teil davon mitverantwortlich“. Höhepunkte der Themenwoche sind unter anderem ein Sport- und Tanzblog sowie ein World Food Festival Blog.

Indem Studierende aus unterschiedlichen Regionen der Erde miteinander ins Gespräch kommen, soll laut Halder auch die Toleranz gegenüber anderen Kulturen gefördert und ein Beitrag zur interkulturellen Verständigung geleistet werden: „Ganz klar, dass wir mit diesen Studierendenwochen auch ein Zeichen gegen Rassismus und andere Formen der Diskriminierung setzen wollen.“

Teilnahmeinfos: https://2021.iswi.org oder https://2021.iswi.org/how-to-join