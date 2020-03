Investitionen in Spielplätze gehen weiter

Ilmenau. Die detailliere Auflistung von Spielplätzen in Ilmenau und den Ortsteilen durch das Sport- und Betriebsamt ist nach Einschätzung von Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) eine wichtige Basis für die nächsten Investitionen. „Da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, denn ich glaube, keine andere Kommune hat eine solche Übersicht, aufgeschlüsselt nach Infrastruktur und Einstufung nach dem Alter der Kinder“, sagte er. Die Liste sei „eine wunderbare Aufstellung, die es uns ermöglicht, strategisch vorzugehen“, schätzte Schultheiß ein.

So offenbarte die jüngst von Annerose Risch vorgestellte Übersicht schon erste Mängel in den Ortsteilen. Investitionsbedarf im Bereich der Spielplätze besteht in Stützerbach, Manebach und Gehren. Gemessen an der Kinderzahl sind in den drei Orten überdies noch zu wenige öffentliche Spielmöglichkeiten vorhanden. Dieser Umstand werde bei der Aufstellung des Haushalts für 2021 berücksichtigt, kündigte der Stadtchef an.

Bürger in Stützerbach beschaffen zusätzliches Geld

Zugleich nannte er die Sanierung eines vorhandenen Spielplatzes in Stützerbach „beispielhaft“ für weitere Vorhaben. Dort hatte der Verein „STÜBAleben“ gemeinsam mit der Stadt die Erneuerung vorgenommen. Weil von der Kommune kurzfristig nur 10.000 Euro bereit gestellt werden konnten, organisierten die Vereinsmitglieder zusätzliches Geld in Höhe von 3750 Euro aus einem europäischen Regionalfonds. Zudem stellten die Mitglieder ihre eigene Arbeitskraft zur Verfügung.

„Über den Verein konnten Fördermittel beantragt werden, auf die wir als Stadt keinen Zugriff gehabt hätten. Auf diese Weise ist ein Spielplatz entstanden, der ohne das Engagement der Einwohner nur halb so groß gewesen wäre“, fand Schultheiß.

Kauf neuer Spielgeräte ist vorgesehen

In diesem Jahr sind über 100.000 Euro im Haushalt für den Kauf neuer Spielgeräte vorgesehen. Ziel sei es, „alle Ortsteile auf das gleiche Niveau zu heben“, erklärte der Oberbürgermeister. Aber auch die Kernstadt dürfe dabei nicht vergessen werden: Denn laut einer aktuellen Untersuchung zur Einwohnerentwicklung wächst das Zentrum von Ilmenau bis zum Jahr 2035 um immerhin ein Prozent, während im Umland die Zahl der Einwohner sinkt – ausgenommen Langewiesen, das stabil bleibt. Der Ortsteil bekommt im Heinsepark einen neuen Spielplatz im Zusammenhang mit dem Bau eines Regenrückhaltebeckens.

Daniel Schultheiß bezeichnete das Vorhandensein von ausreichenden Spielplätzen als „weiche Standortfaktoren“, die zum Freizeitangebot und damit zur Lebensqualität einer Kommune beitragen.

Jesuborn und Pennewitz liegen vorn

Laut der Übersicht aus dem Sport- und Betriebsamt soll die Bedarfsdeckung in Sachen Spielplatzfläche drei Quadratmeter pro Einwohner betragen. Das erfüllen derzeit nur Jesuborn mit 180 Prozent und Pennewitz mit 100 Prozent. In Roda, Wümbach und Frauenwald liegt die Zahl bei über 75 Prozent. Die Kernstadt Ilmenau liegt bei 58 Prozent, Manebach (20) und Stützerbach (16) sind die Schlusslichter in diesem Bereich.

In der Kernstadt hat das Sport- und Betriebsamt insbesondere im Südviertel zwischen Goetheallee und Steinstraße eine Unterversorgung ausgemacht. Neu entstehen soll ein Spielplatz im künftigen Wohngebiet „Am Friedhof West“.