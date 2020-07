Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Iranerin macht in Ilmenau ihre Ausbildung

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es und Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden, die zu uns kamen?

Nastaran Sajjadi steht kurz vor dem Abschluss ihres zweiten Lehrjahres zur Hotelfachfrau. Sie stammt aus dem Süden des Irans und fühlt sich in ihrem Ausbildungsbetrieb, dem Berg und Spa Hotel Gabelbach, wohl. „Ich habe hier mehr Möglichkeiten, etwas zu lernen“, sagt die 30-Jährige und verweist auf Berichte anderer Auszubildender, die sie in der Berufsschule in Erfurt kennengelernt hat. „Es war auch die beste Zeit, mein Deutsch zu verbessern. Ich hatte viel Unterstützung von den Mitarbeitern“, so Nastaran weiter.

Sie sieht sich nicht als Flüchtling. „Flucht war bei mir kein Thema“, so die junge Frau. In Deutschland wurde sie einmal gefragt, warum sie kein Asyl beantragt. Ihre Antwort: „Ich möchte ein freier Mensch sein und mein eigenes Geld verdienen.“ Im Übrigen ist Deutschland nicht ihre erste Wahl gewesen, sie wäre auch in ein anderes Land gegangen. Vielmehr war es Zufall.

Vor vier Jahren bewarb sich Nastaran um Au-Pair-Stellen. Die Zusage kam aus Deutschland. So begleitete sie ein Jahr lang einen alleinerziehenden Vater in Rosenheim. Einreisen durfte sie mit einem Visum, das es für den Au-Pair-Einsatz problemlos gab, wie Nastaran sagt. „Es war am Anfang sehr schwierig, ich konnte kaum Deutsch.“ Sie war sich sicher, nach dem Jahr wieder zurück in den Iran zu gehen. Doch Freunde rieten ihr ab. Nach langem Hin und Her entschloss sie sich, zu bleiben und absolvierte ein Jahr lang den Bundesfreiwilligendienst. Zuerst in einem kleinen Dorf in Ostthüringen, später in Gera. „Ich habe die Zeit genutzt, meine Sprachkenntnisse zu verbessern.“

Sie schrieb über 50 Bewerbungen, doch es gab keine Reaktion. Durch die Unterstützung einer Familie aus Gera kam es zum Kontakt zum Ilmenauer Hotel und schließlich zum Lehrvertrag. „Ich hatte im Iran schon ein Studium hinter mir und wollte nicht noch einmal studieren.“ Die Entscheidung für den Beruf hatte auch etwas mit ihrem Hobby zu tun, dem Reisen. „Ich reise so oft wie möglich“, so Nastaran. In den vergangenen vier Jahren waren es 21 Länder.

„Eine Ausbildung in Deutschland hat einen guten Ruf, damit kann man überall arbeiten.“ Über einen Job auf einem Kreuzfahrtschiff hat sie nachgedacht, aber gehört, dass man dort mit Kopftuch nicht willkommen ist. Anders als im Berg und Spa Hotel Gabelbach.

Nastaran möchte die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Das geht aber frühestens sechs Jahre, nachdem sie ins Land gekommen ist. Mit dem deutschen Pass könnte sie frei reisen.

Die junge Frau, die Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlt, reist nicht nur gern, sondern trifft sich auch mit Freunden. Ihr Freundeskreis besteht immer noch mehr aus Ausländern, als aus Deutschen. Darunter sind auch Iraner, die sie in Ilmenau kennengelernt hat.