Jahresempfang in Ilmenau abgesagt

Ilmenau. Der Jahresempfang der Stadt Ilmenau am 19. März ist abgesagt. Grund ist der erste nachgewiesene Corona-Virus-Fall im Norden des Ilm-Kreis. Es sei inzwischen nur noch eine Frage der Zeit, wann auch in Ilmenau Infektionen auftreten werden, schätzte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) ein. „Ich habe schweren Herzens die Absage des Jahresempfangs am 19. März angeordnet. Weitere Absagen von Veranstaltungen, bei denen besonders gefährdete Personen teilnehmen würden oder wir eine regelmäßige Hygiene nicht gewährleisten können, werden folgen“, teilte er mit. Es gebe aus seiner Sicht dennoch keinen Grund, überzureagieren. Allerdings sollten alle Vorsicht walten lassen. „Insbesondere besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen müssen geschützt werden“, so der Stadtchef.