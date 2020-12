Jo Sommers Zuversicht berührt Gäste im Schwarzatal-Hospiz

Ja Sommer spielt im Schwarzatalhospiz auf einem Didgeridoo und am Klavier.

Noch mehr als sonst ist in diesen Tagen die Verbindung aus Professionalität und Empathie für die Beschäftigten im Schwarzatal-Hospiz wichtig, denn die palliativmedizinische Einrichtung muss sich von der Außenwelt wegen der Pandemie abschotten. “Nur dann ist es möglich, das Innere unserer Einrichtung als einen Hausstand unter Corona-Bedingungen zu betrachten”, erläutert Geschäftsführerin Evi Müller. Man habe sich auf die Fahnen geschrieben, das Hospiz zu einem Teil des Dorfes zu machen und dürfe es nun gerade nicht, so ihr Befund, der nicht nur die die Gäste, das Personal und die Palliativarbeit Folgen hat. “Wir haben ein System aufgebaut, um die gesetzliche verankerte Finanzierungslücke von fünf Prozent in der Hospizarbeit durch Spenden auszugleichen, doch wenn unser Spendenlauf sein Prinzip über die Menge der mit machenden Läufer speist und zugleich die Zahlen begrenzt sind, dann muss auch er ausfallen”. Mit allem Konsequenzen für das Spendenaufkommen.