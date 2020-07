Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jubiläum quasi in Familie gefeiert

10 Jahre Seniorenzentrum Jakobushof in Ilmenau hätte der Diakonie Sozialdienst Thüringen als Träger der Einrichtung mit einem großen Fest gefeiert. Zum Schutz vor Ansteckung mit Coronaviren ist das in diesem Jahr nicht möglich, sagte Einrichtungsleiterin Katja Wennrich. Gefeiert wurde trotzdem und zwar im Kleinen in den Wohnbereichen. Familienweise quasi, denn die Bewohner des Hauses leben in kleinen Wohneinheiten, fast wie in der Familie. Die Einrichtung hat Platz für 67 alt gewordene, hilfebedürftige Menschen in 57 Einzel- und fünf Doppelzimmern.

„Wir lassen uns die Freude über den ersten runden Geburtstag unseres Hauses nicht nehmen und haben schön gefeiert. Das Haus war festlich geschmückt, wir haben den Tag mit Gesprächsrunden und einer Fotoschau zur Geschichte des Hauses auf den Wohnbereichen begonnen. Zwei Mitglieder der Jakobuskirchgemeinde überbrachten musikalische Glückwünsche als Ständchen im Hof“, so Wennrich.

Am Nachmittag gab es von den Mitarbeiterinnen gebackenen Kuchen, auch Bowle, Knabbereien und ein Glas Wein. Es sei deutlich zu spüren gewesen, wie gut allen diese Abwechslung nach den tristen Coronawochen getan hat. Auch Glückwunsche und Geschenke von Geschäftspartnern und Angehörigen haben das Haus erreicht und viel Freude bereitet.

Mitarbeiter, die im zehnten Jahr im Jakobushof beschäftigt sind, erhielten ein kleines Jubiläumsgeschenk, ein Glas mit persönlicher Gravur als Dank und zur Erinnerung. Katja Wennrich und die Mitarbeitenden möchten in ein paar Monaten das Fest mit Musik und Gästen nachholen.

Ein geschütztes Außengelände und ein schöner Garten sind besonders für Menschen mit einer Demenz geeignet. Zum Angebot gehört auch die Kurzzeitpflege sowie die Betreuungsgruppe Topfmarkttreff.