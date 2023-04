Junge Katzen brauchen neue Wirkungsstätte

Etwas scheu, aber dennoch an Menschen gewöhnt sind die Katzen, die derzeit zur Vermittlung stehen.

Großliebringen. Tiere suchen ein Zuhause: Viel Freigang wäre für Samtpfoten wünschenswert

Ein wenig scheu sind die Katzen, die derzeit im Ilm-Kreis-Tierheim in Großliebringen betreut werden. Bislang lebten sie auf einem Gehöft.

Die zur Vermittlung stehenden Katzen haben allesamt eine interessante Fellzeichnung. Foto: Britt Mandler

Als sich der Besitzer nicht mehr kümmern konnte, stand der Umzug ins Tierheim an. „Wir haben die Katzen und Kater – die meisten sind zwischen einem und drei Jahre alt – kastrieren lassen“, so Tierheim-Chefin Sylke Mönch.

Am wohlsten würden sie sich auf einem dörflich gelegenen Grundstück fühlen, so Mönch. Wer eine oder zwei der Samtpfoten übernehmen möchte, muss aber einkalkulieren, dass die Katzen zur Eingewöhnung zunächst einige Wochen in der Wohnung gehalten werden müssen. Dabei dürften sie auch schnell zahmer werden.

Das Tierheim ist erreichbar unter Telefon: 03629/802341.