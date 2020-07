Wesam Altawashi (24) in der Küche der Berufsschule in Erfurt. Der ehemalige Flüchtling aus Syrien steht kurz vor dem Abschluss seiner Lehre als Koch.

Junger Syrer steht kurz vor Abschluss seiner Lehre zum Koch

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es und Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden, die zu uns kamen?

Wenn Wesam Altawashi von seiner Flucht nach Deutschland erzählt, spürt man noch, wie anstrengend und schwer der Weg für den jungen Syrer gewesen ist. Fast drei Jahre dauerte es, bis der heute 24-Jährige angekommen war. Ausschlaggebend war der Tod seines Bruders, der in Damaskus in den Bürgerkriegswirren auf offener Straße erschossen wurde. „Wir wissen bis heute nicht, wer es war und lebten fortan in Angst“, sagt Wesam Altawashi.

Für ihn und seine Eltern war das der Anlass, ihre Heimat zu verlassen. Im Jahr 2013 schickte der Vater Wesam in den Libanon, dort konnte er bei einem Freund der Familie im Restaurant arbeiten. Als nach einem Jahr der Reisepass abgelaufen war, schlug er sich allein in die Türkei durch. Ohne Plan und Sprachkenntnisse gelang es Wesam, wieder Arbeit in einem Restaurant zu finden. Mit dem Geld und neuen Freunden wurde die Flucht gemeinsam vorbereitet. „Wir wollten ohne Schlepper nach Europa.“

Der erste Versuch mit einem selbst organisierten Boot scheiterte, weil es noch im türkischen Hoheitsgebiet unterging. Fischer retteten die jungen Männer aus dem Mittelmeer. Eine Woche Gefängnis folgte als Strafe für die Aktion. Geklappt hat es beim zweiten Versuch, diesmal mit einem besseren Boot mit stärkerem Motor. Nach drei Stunden im Mittelmeer erreichte die zehnköpfige Gruppe die griechische Insel Lesbos.

Dann ging es zu Fuß, mit dem Zug, dem Bus und einem Taxi weiter über das Festland Griechenlands, Mazedonien, Serbien und Ungarn nach Deutschland. Unterwegs starb einer aus der Gruppe, offenbar an den Strapazen der Flucht, wie Wesam erzählt.

Über die Flüchtlingsunterkünfte Eisenberg und Suhl kam der junge Mann nach Steinbach-Hallenberg. „Dort hat mein Leben angefangen.“ Er lernte Deutsch und fand viele Helfer, die ihn im neuen Alltag unterstützten.

„Die IHK Südthüringen half mir bei Bewerbungen. Ich wollte Koch lernen.“ Nach einer Einstiegsqualifizierung konnte Wesam vor drei Jahren seine Lehre im Berg und Spa Hotel Gabelbach in Ilmenau beginnen. Derzeit steht er kurz vor dem Ende der Ausbildung und absolviert die praktische Prüfung. Nicht ohne Stolz sagt Wesam, dass er schon seinen Arbeitsvertrag im Hotel bekommen hat. „Ich möchte arbeiten, Erfahrungen sammeln und später meinen Meister machen.“ Die Kollegen im Hotel schätzen seine Arbeit. Er wird als fleißig, zielstrebig und pünktlich beschrieben.

Den Führerschein hat er bereits, ein Auto ebenso. Bis dahin ist er bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad den steilen Anstieg zum Gabelbach gefahren. Dafür zollten ihm seine Kollegen auch ihren Respekt.

Mit seiner Freundin möchte er später zusammenziehen, will aber zu diesem Thema nicht mehr verraten.

Traurig ist Wesam, dass er seine Eltern seit acht Jahren nicht mehr sehen konnte. Von den Mitgliedern seiner Familie, die in Syrien geblieben sind, sind viele dem Bürgerkrieg zum Opfer gefallen. „Meine Freunde sind fast alle tot.“

Wesam atmet tief durch und sagt nach einer Pause: „Ich bin dankbar, dass ich hier bin und mich die Leute respektieren.“