Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karneval der Tiere bei Schwarzlicht

Bei klassischer Musik in fremde Haut schlüpfen und sich im Tanz dazu in der Dunkelheit bewegen – das alles bescherten sich kürzlich 25 Kinder aus dem Kindergarten „Pfiffikus“ in Gräfinau-Angstedt in ihrem Projekt „Schwarzlicht-Theater Karneval der Tiere“. Vier Wochen haben die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren geprobt und geübt und getanzt, um ihren Eltern und Großeltern, ihren Geschwistern und Nachbarn im Kindergarten ihr Theater-Projekt aufführen zu können. Das Projekt ist aber auch faszinierend, nicht nur, aber ganz besonders für Kinder: Sich bekannt machen mit klassischer Musik, die hier aus der Feder des französischen Komponisten Camille Saint-Saens mit „großer zoologischer Fantasie“ stammt. Fantasie, die auch die Kinder beflügelte, wenn sie sich als Löwe, Hahn oder Esel, als Schildkröte, Elefant oder Känguru, als Fisch oder Vogel, als Affe oder Schwan geschmeidig und behände zur Musik bewegten, wenn sie in die Rolle der Tiere schlüpften, um deren Bewegungen nachzuahmen, wenn sie sich immer wieder aufs Neue anstrengen mussten, um bei „Schwarzlicht“, also im Dunkeln die Abläufe des Karnevals der Tiere zu beherrschen. Welches Tier die Kinder auf dem Karneval dann verkörpern wollten, das haben sie sich selbst ausgesucht, wie die Kindergartenleiterin und Initiatorin des Schwarzlicht-Theaters sagte. Die Kulissen im Vorführraum wie auch den Kopfschmuck mit dem jeweiligen Tier haben die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern gebastelt. Für ihre schwarze Theater-Kleidung erhielten die Kinder viel Unterstützung durch ihre Eltern. Die Aufführung des Schwarzlicht-Theaterstückes „Karneval der Tiere“ war gelungen. Der Beifall hoch verdient wie der Stolz und die Freude der 25 Kinder-Tiere. Beherzt spielten und tanzten die Kinder ihre Rollen als freundliche Tiere, die gemeinsam Karneval feierten.