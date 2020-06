Kaum wählerisch am Mittagstisch

Erna hat gekocht und kocht wohl innerlich weiter. Es gab was mit Hühnchen, Bohnen, Pilzen, Zwiebeln, mit Käse überbacken und eine Art von Klößen in Mini, hat sie gesagt. Sie probiert gern mal was aus, das gibt es dann überraschend am Wochenende. Als Heinz konnte und habe mich bisher noch nie beschwert über die delikate Wahl ihrer Speisen. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt! Nein, oft bis immer öfter übertrifft sie sogar meinen Geschmack aus Kindertagen. Das hat sie garantiert von ihrer Mutter gelernt. Doch komisch, seit ich die Familie kenne, gilt der Heinz als Gourmetschnäuzchen. Dabei kann man mich mit den einfachsten Dingen wie gerösteten Bratkartoffeln mit Spiegelei satt und zufrieden machen. Es muss wirklich nicht immer Rostbrätel, Spargel oder Rosenkohl sein. Ich bin da überhaupt nicht wählerisch: Auch Schnitzel, Blumenkohl oder Krautroulade dürfen und können dank Erna mein Herz erfreuen. Gegen Klöße mit Roulade habe ich auch keinerlei Einwände. Und nichts geht doch am Sonntagmorgen über Rührei mit Tomate und Gurke. Das Gourmetschnäuzchen soll doch das nächste Mal auswärts speisen, wenn es ihm nicht passt, meint Erna. Dann will sie tatsächlich wieder was mit Bohnen, Pilzen und Hühnchen zaubern.