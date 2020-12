Kein Nepp vom Markt

Wer macht nur diese Wochen-Kalendersprüche? Für das 7-Tage-Spektrum lese ich in der Küche: „Weihnachtsmarkt: Das Wacken der Büroangestellten“. Nun gut, ich habe den Kalender selber verschenkt, aber welcher Weihnachtsmarkt, bitteschön?! Bevor ich mich aufrege, rede ich mir lieber das Schlechte an der Enthaltsamkeit schön. Ist es nicht schön, endlich mal keine überteuerten Euros für die Plärre von Glühwein ausgeben zu müssen? Ist es nicht wunderbar, endlich mal nicht sich von einem frierenden und gewieften Händler bezirzen zu lassen, um irgendeinen Nepp als Geschenk in letzter Minute mit nach Hause zu tragen und macht es nicht befreiend, sich nicht auf dem Domplatz eingekeilt von einer Pufferte mampfenden oder triefende Waffeln schmatzenden Masse schieben lassen zu müssen? Das ist doch schön! Wenn sie dann auch noch das Feuerwerk an Silvester verbieten, muss man keine Gewissensbisse fürchten, das Geld nicht besser in was wirklich Nützliches angelegt zu haben. Etwa, einen Schwibbogen… Was aber gar nicht in versöhnliche Worte zu fassen ist, das sind die gespenstischen Biathlonspiele ohne Publikum auf der Mattscheibe. An schreienden Männer-Fußball ist man ja jetzt gewöhnt, aber ein Schießen ohne Lärm ist nicht auszuhalten.