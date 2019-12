Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Jahreswechselpause bei der Bergbahn

Andere verabschieden sich zwischen den Feiertagen gern in eine Jahreswechselpause, an den Bahnhöfen im Schwarzatal ist das nicht so: Die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn verkehrte nicht nur über die Weihnachtsfeiertage, sie wird dies auch zu Silvester/Neujahr sowie im Zeitraum „zwischen den Jahren“ tun. Sie fährt täglich im Halbstundentakt von 6.30 bis 20.00 Uhr, an den Feiertagen sowie Heiligabend und Silvester von 8.30 bis 18.00 Uhr. Bis zum 6. Januar 2020 erstrahlt die OBS in romantischem Glanz und das gilt für all ihre Teile: Lichterschmuck, beleuchtete Skulpturen sowie liebevoll dekorierte Stationen und Bergbahnwagen sorgen für ein besonderes Erlebnis. Auch für Schnäppchenjäger gibt es aktuelle Tipps: Täglich ab 15.30 Uhr gibt es 3 Euro Rabatt auf das Bergbahn-Tagesticket. Wer sein Ticket für diesen Zeitraum online bucht, erhält ganztägig 3 Euro Ermäßigung auf das Bergbahn-Tagesticket.

Die Bergbahn dehnt damit gewissermaßen optisch eine erfolgreiche Premiere von Mitte Dezember aus: Am 3. Adventswochenende lautete das Motto „Weihnachtsglanz im Schwarzatal“. An neun Haltepunkten der Schwarzatalbahn wurde den kleinen und großen Gästen ein vorweihnachtliches Programm rund um Rotkäppchen und ihre Gefährten geboten. Außerdem wurde eine echte Weltneuheit - die Fröbelsternkugel - präsentiert und erstmals zum Verkauf angeboten. Mit den speziell für das Event angefertigten Porzellan-Tassen, die für den Einsatz im nächsten Jahr bereit stehen, konnte ein Beitrag für mehr Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit geleistet werden. Auch der Kooperationspartner, das Tourismus- und Service Center in Bad Blankenburg ordnete die Bilanz dieser Premiere als Meilenstein ein, dankt den beteiligten Akteuren, Vereinen sowie Bus und Bahn für einen gelungenen Auftakt zu einem weiteren regionalen Schwarzatal-Event.

Für wen es noch einen aktuellen Anlass braucht: Am 30. Dezember lädt ab 14 Uhr der Fremdenverkehrsverein Oberweißbach zu einer Winterwanderung ein. Der Startpunkt Fröbelhaus ist nur einige Gehminuten vom Bergbahnhof in Oberweißbach entfernt, das Ziel mit Glühwein und Bratwurstangebot liegt vis-a-vis vom Bahnhof.