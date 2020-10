Keine Rückkehr zum männlichen Geschlecht

Ilmenau. Gescheitert ist ein Antrag der AfD-Fraktion im Ilmenauer Stadtrat mit dem Ansinnen, statt der geschlechtergleichen Ansprache in Schreiben der Verwaltung wieder zur bisherigen Praxis und der Verwendung des männlichen Geschlechts zurückzukehren. „Der Stadtrat appelliert an den Oberbürgermeister, die Bürgermeisterin und die Verwaltung, durchgängig eine verständliche, natürlich gewachsene und vor allem grammatikalisch korrekte Sprache in Wort und Schrift zu verwenden“, hieß es in dem Beschlussvorschlag. Die Verwendung des generischen Maskulin „ist für alle Bürger verständlich, im Sinn eindeutig und gut lesbar“, wird in der Vorlage festgestellt.

Wie es in der Begründung heißt, solle zur „Sprache Goethes und Schillers“ zurückgekehrt werden und zwar ohne „’Genderstern’, ‘Binnen-I’ oder andere sprachliche ‘Konstrukte’ [...] welche der korrekten und natürlich gewachsenen Grammatik widersprechen“.

An diesem Punkt stieß der Antrag nicht ausschließlich auf pure Ablehnung. Auch Mitglieder anderer Fraktionen haben so ihre Probleme damit, dass aus dem an sich begrüßenswerten Ansinnen, Frau und Mann in Satzungen und Behördenschreiben gleichberechtigt anzusprechen, nunmehr gar nicht mehr in Geschlechter unterschieden wird, sondern alle zu einem „Neutrum“ gemacht werden. „Es gibt auch in unserer Fraktion gewisse Schnittmengen“, räumte etwa CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Fastner bei der Diskussion am Donnerstag im Hauptausschuss ein. Allerdings fügte er hinzu: „Unsere Sprache entwickelt sich eben auch weiter.“

Im Vergleich mit Goethe und Schiller sah der Fraktionsvorsitzende von Die Linke, Karl-Heinz Mitzschke, ein nicht eben gelungenes Beispiel. Er zitierte Teile von Goethes „Wanderers Nachlied“, das sich einer Sprache bedient, „die wir heute gar nicht mehr benutzen würden“ und verwies überdies auf grammatikalische Fehler in dem Werk. Die generelle Verwendung des männlichen Geschlechts ist aus seiner Sicht jedenfalls keineswegs mehr zeitgemäß. Norbert Zeike (Bürgerbündnis) erinnerte an den langen Weg, bis Frauen das Wahlrecht zugestanden wurde und fand, dass sich diese Entwicklung auch in der Sprache niederschlagen müsse. „Ich finde es angemessen, dass wir uns die Zeit nehmen, Frauen als Frauen anzusprechen und Männer als Männer“, schätzte auch Gunter Kreuzberger (Pro Bockwurst) ein.

Zum inhaltlichen Aspekt der Debatte gesellt sich allerdings noch eine juristische Sichtweise. Wie Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) erklärte, sei im Thüringer Gleichstellungsgesetz aus dem Jahr 2013 klar festgelegt, dass Behörden „in amtlichen Schreiben so weit wie möglich geschlechtsneutrale Bezeichnungen zu wählen haben“. Die Stadt Ilmenau würde also bei einem solchen Vorgehen gegen Landesrecht verstoßen. Abgesehen von dieser Tatsache gehöre es zum Hoheitsrecht der Stadtverwaltung, wie sie ihre Schreiben verfasst. „Wenn also der Hauptausschuss heute so einen Beschluss fassen würde, müsste und würde ich ihn sofort beanstanden“, merkte Schultheiß an.

Stadtratsmitglied Volker Hampe (Freie Wähler) hält ebenfalls nichts von der Gleichmacherei in der Ansprache von Personen. „Das Anliegen des Antrags ist uns schon irgendwie verständlich“, sagte er. Wenn allerdings Gesetzmäßigkeiten dagegen sprechen, sei in der Sache nicht viel auszurichten.

Oberbürgermeister Schultheiß hat dazu freilich auch eine persönliche Meinung. „Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn Männer erklären, warum sich Frauen nicht diskriminiert fühlen sollten“, urteilte er über die Aussage, dass die wenigsten mit der rein männlichen Anrede ein Problem hätten.

Bei einer Ja-Stimme von AfD-Stadtratsmitglied Hans-Christian Schwieger und einer Enthaltung von Thomas Fastner wurde der Antrag im Hauptausschuss abgelehnt.