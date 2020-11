Keinen Schlüssel rausgerückt, aber drei Aufgaben gestellt

Ein 11.11. ohne Schlüsselübergabe am Rathaus? Das wollte der Ilmenauer Karnevalklub (IKK) nicht wahrhaben und erschien pünktlich am Mittwoch um 11.11 Uhr mit Karnevalspräsident Michael Gohritz und dem neuen Prinzen Christoph am Rathaus, doch die Tür war geschlossen. „Schultheiß rück’ den Schlüssel raus!“, rief der Oberjeck, und siehe da, Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) ließ sich wenigstens an seinem Bürofenster blicken. Doch den Schlüssel zeigte er nur ganz zaghaft, denn den rückte er nicht raus. Er brauche ihn in diesem Pandemie-Zeiten, um die Rathausmitarbeiter vor Infektionsgefahren zu schützen, das verlange das Hygienekonzept. Doch eine Tradition behielt er dann doch bei. Er stellte dem IKK wieder drei Aufgaben, die sie in der „närrischen“ Zeit zu erledigen haben, und dann wolle er sich sogar erweichen lassen und ihnen den Schlüssel geben. Zunächst müssten aber die Karnevalisten die Pandemie-Situation auflösen, dann würde er in Quarantäne gehen oder in die Fünfte Jahreszeit. Als zweite Aufgabe sollten sie, angesichts verbotener sportlicher Aktivitäten grassierender Gewichtszunahme unter der Bevölkerung, ein großes Sportfest in Ilmenau organisieren und als drittes eine kulturelle Großveranstaltung mit allen Ortsteilen samt Gastronomen und Kneipern auf die Beine stellen. Das Ganze sollte mindestens Woodstock-Dimensionen erreichen, schließlich habe die Kultur ja auch in diesen Monaten ganz arg an den Kontakt-Beschränkungen zu knabbern. So fand die Zeremonie auf dem Marktplatz auch fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wenn da nicht das Akkordeon von Olaf Schiel aus Manebach (von den Hermannsteinern) mit dem Gesang von Georg Zschoche und den IKK-Recken Wolfgang Peter und Wolfgang Abicht (mit neuem Maskenball-Orden) nicht doch ein paar Fans angelockt hätte. Anschließend übergab der Präsident mit seinem Prinzenpaar noch 444 Euro an die Integrative Kindereinrichtung im Eichicht, und löste damit noch eine Faschingsaufgabe aus dem alten Jahr ein.

Grüße vom AKC überbrachten Prinzession Ulrike und ihr Ratskanzler Stefan, den Schlüssel aus dem Arnstädter Rathaus aber bekamen sie nicht. Foto: Nicole Meier