Fünf Mannschaften traten am Sonnabend gegeneinander an, um einen Verein zu unterstützen, der sich um krebskranke Kinder und Jugendliche kümmert.

Kicken für den guten Zweck in Gehren

Gehren. Fünf Teams haben am Sonnabend in der Gehrener Turnhalle beim „Sonnenstrahlcup“ für den guten Zweck gekickt. Das Turnier wurde nach dem Verein benannt, der sich mit Sitz in Dresden um krebskranke Kinder und Jugendliche kümmert. Organisator und Trainer des Handballvereins Ilmenau 55, Mayk Rehtanz, hatte aus Anlass seines 50. Geburtstags vor fünf zu einem Hallenfußballwettkampf eingeladen und statt Geschenken um Spenden für den Verein gebeten. Daraus ist inzwischen eine Tradition geworden. Eine finanzielle Zuwendung überreichte auch Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Das Geld wird übrigens persönlich an den Sonnenstrahl e.V. übergeben: Mayk Rehtanz’ Tochter Anne studiert in Dresden.