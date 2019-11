Kinder- und Jugendbeirat will Ortsteile mehr einbeziehen

Ilmenau. Im Ilmenauer Kinder- und Jugendbeirat (KJB) herrschte Beständigkeit vor allem im Wechsel. Kaum stand eine Besetzung, änderte sich das meist schon nach wenigen Monaten. Schule, Ausbildung und Studium waren dafür die Hauptgründe – manchmal gab das zuweilen bürokratische Korsett den Ausschlag, sich aus der Arbeit zurückzuziehen.

Inzwischen steht der KJB vor der umfangreichsten Satzungsänderung seit seiner Gründung im Jahr 2011. Vor allem zwei Punkte stechen aus der Vielzahl der neuen Regelungen hervor: Die Ortsteile sollen stärker in die Kinder- und Jugendarbeit einbezogen werden. Dabei erhalten Mitglieder aus dem Umkreis von Ilmenau auf Nachweis das Fahrgeld von der Stadt wieder. Zudem soll es künftig einfacher werden, überhaupt aktiv in dem Gremium zu werden. „Vorgeschlagen wird, die Mitgliedschaft im KJB an die Sitzungsteilnahme zu koppeln. Damit wird die Hürde für eine Mitarbeit im KJB deutlich gesenkt“, heißt es in der neuen Satzung, die unter Federführung von Stadtrat Gunther Kreuzberger (Pro Bockwurst) gemeinsam mit den jungen Leuten entstand. Das überarbeitete Papier hat vor allem ein Ziel: Kindern und Jugendlichen soll mehr Mitspracherecht bei kommunalpolitischen Entscheidungen zugestanden werden. „Die Arbeit des Beirats ist mehr, als einmal jährlich den Kinder- und Jugendtag zu organisieren“, sagte Kreuzberger.

In Zukunft kann auf Antrag Mitglied werden, wer innerhalb von sechs Monaten an mindestens drei Sitzungen teilnahm. Das ist in der bislang noch geltenden Satzung anders: Hier erst musste zu einer öffentlichen Versammlung eingeladen werden, wo Interessierte in den Beirat hineingewählt wurden. Das Problem daran war in der Praxis die starke Fluktuation. Leerten sich die Reihen der Mitglieder zu stark, musste bald schon wieder komplett neu gewählt werden. Wer umgekehrt in das Gremium einsteigen wollte, hatte erst die nächste Wahl abzuwarten. Die neue Regelung werde der „hohen Dynamik“ eher gerecht, heißt es in der Begründung. Die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen schreite rasch voran und sei in ihren Einzelheiten für viele gewählte Vertreterinnen und Vertreter bei der Kandidatur für eine zweijährige Amtsperiode noch nicht im Detail vorhersehbar.

Auch beim Mindesteintrittsalter in das Gremium gibt es eine Veränderung. Statt vorher zehn, müssen Mitglieder mindestens zwölf Jahre alt sein. Wie gehabt bleibt es beim Höchstalter von 25 Jahren.

Um auch verstärkt Mitglieder in den neuen und alten Ortsteilen zu gewinnen, soll mit der Auszahlung von Fahrgeld eine Hürde genommen werden. An diesem Punkt schieden sich zur Sitzung des Sozial- und Gleichstellungsausschusses die Geister: Zwar war die Kostenübernahme durch die Stadt selbst kein Streitpunkt – einigen aber war der Paragraf zu schwammig formuliert, denn eine An- und Abreise mit dem Taxi sei sicherlich nicht damit gemeint, hieß es.

Wenn also der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung über die neue Satzung entscheidet, werden womöglich noch Änderungsanträge zu erwarten sein.