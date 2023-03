Die Kirche St. Laurentius in Gräfenroda

Kirchenputz in Gräfenroda

Gräfenroda. Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde lädt am 1. April, direkt vor dem Höhepunkt des Kirchenjahres, ein.

Vor Ostern, dem wichtigsten Fest im Kirchenjahr, lädt die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Gräfenroda zum Putz in die St. Laurentius Kirche ein. Von 10 bis 12 Uhr soll das Gotteshaus für Ostern vorbereitet werden. Zur traditionellen Putz-Aktion rechnet die Kirchgemeinde mit bis zu zehn Teilnehmern. Jeder fleißige Helfer sei gerngesehen.

Zu Ostern finden zwei Gottesdienste in Gräfenroda statt: am 3. April um 19 Uhr die Ökumenische Passionsandacht und am 6. April um 18 Uhr der Gottesdienst mit Tischabendmahl. Vormerken kann man sich auch schon den 22. April: Um 17 Uhr beginnt die Abendmusik mit Blockflöte unter der Leitung von Almut Freitag und Peter Harder.