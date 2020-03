Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleber im Türschloss aus Wut auf die Nachbarn

Ilm-Kreis. Was der eigentliche Auslöser für die Wut auf die Familie im Nachbarhaus war, vermochte der Angeklagte nicht zu sagen. Der Anlass muss lange zurückliegen, denn seit seiner Kindheit waren die Bewohner von nebenan ein rotes Tuch für ihn, erinnerte sich in dieser Woche der 31-Jährige. Insbesondere wenn er etwas getrunken hatte, brach aus ihm die Wut heraus, bekannte er. Weil das gelegentlich in Sachbeschädigung mündete, saß der Mann aus dem Ilm-Kreis nicht zum ersten Mal in dieser Sache vor Gericht.

Es war weit nach Mitternacht, als er im Oktober des vergangenen Jahres wieder einmal in Rage auf die Nachbarn geriet. Mit einer Tube Kleber ging er nach nebenan und drückte das Material in das Türschloss des Nachbarhauses und in die Sprechanlage. Sein Pech: Die Videoüberwachung des Gebäudes zeichnete ein deutlich erkennbares Bild von ihm auf. „Ich kann mich in dem Sinn nur schuldig bekennen“, sagte der Angeklagte nun vor Gericht. Zudem hat ein Bewohner des Hauses am Fenster auf die Straße geschaut, nachdem ein stiller Alarm ausgelöst wurde. Der als Zeuge gehörte 47-Jährige sah, wie sich jemand am Eingang zu schaffen machte und schlug mit der flachen Hand aufs Fensterbrett. Daraufhin habe er klar den Angeklagten erkannt, der sich seinen Angaben nach diebisch zu freuen schien und tänzelnd von dannen zog. Den Schaden bezifferte die geschädigte Familie auf rund 110 Euro. Der Schließzylinder musste komplett getauscht werden und weil es die Sprechanlage nicht mehr auf dem Markt gab, setzte sich der 79-Hausherr mehrere Stunden über das Gerät, um es wieder zu säubern. Eine Entschuldigung oder gar ein Versuch der Wiedergutmachung habe es nicht gegeben, sagten die Zeugen. Das aber wiederum wäre gar nicht möglich gewesen, entgegnete der Angeklagte, denn wann immer er auch schon in der Vergangenheit zu einem Gespräch ansetzen wollte, habe es geheißen: „Verpiss dich, du Assi!“ Deswegen hatte er in diesem Fall nicht einmal den Versuch unternommen. Damit aber wäre unter Umständen diese Gerichtsverhandlung vermeidbar gewesen, fand Vorsitzender Jörg Türpitz. „Zu Streitigkeiten gehören in aller Regel zwei. Aber mit strafbaren Handlungen löst man keine Probleme, sondern schafft neue“, sagte er. Die Geschädigten ermunterte Türpitz ausdrücklich, auch zivilrechtlich den Schaden geltend zu machen. Eine „kindliche Art von Selbstjustiz“ räumte der Angeklagte ein, der sich aktuell über zwei Videokameras an der Hauswand des Nachbarn ärgerte. Die aber wiederum habe er zur eigenen Sicherheit angebracht, betonte der Hausbesitzer. Damit dürfe er zwar sein eigenes Grundstück, nicht aber das des Nachbarn oder öffentliches Gelände aufnehmen, gab ihm Jörg Türpitz mit auf den Weg. Für Beschwerden darüber, sagte er wiederum an den Angeklagten gewandt, sei aber der Thüringer Datenschutzbeauftragte zuständig - oder ein Gericht. Nicht zum ersten Mal saß der 31-Jährige vor dem Vorsitzenden. Insgesamt wies das Bundeszentralregister für ihn sechs Eintragungen auf, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, falsche Verdächtigung, Verleumdung – und eben auch Sachbeschädigung. Denn mit einem Luftgewehr soll der Angeklagte vor einiger Zeit bereits auf ein Fenster des Nachbarhauses geschossen haben, das darauf zu Bruch ging. Die Staatsanwaltschaft sieht ihn als Wiederholungstäter. Sie betrachtete die Verhängung einer Geldstrafe daher nicht mehr für sinnvoll und plädierte auf eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt für zwei Jahre auf Bewährung. Für sich selbst bat der Angeklagte um Milde. Richter Jörg Türpitz verurteilte den Mann zu vier Monaten Freiheitsstrafe bei zweijähriger Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 250 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.