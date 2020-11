Kleines Weihnachtsprogramm am Apothekerbrunnen

Der Verein „attraktives Ilmenau“ will im Stadtzentrum ein kleines Programm organisieren. Puppenspielerbesuche sind in Kindergärten geplant.

Ilmenau. Keine Märkte und keine Sonderzugfahrten für die Vorschulkinder an den Rennsteig – das Coronavirus verhagelt allerorten die besinnliche Zeit. Doch so ganz will Rolf Macholdt die Vorweihnachtszeit nicht ausfallen lassen. Der Vorsitzende des Vereins „attraktives Ilmenau“ hat gemeinsam mit den Händlern nach Wegen gesucht, um zumindest ein bisschen Atmosphäre in die Innenstadt zu bekommen.