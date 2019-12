Klimawandel im Ilm-Kreis: Trinkwassersystem wird umgestellt

Der Klimawandel geht auch an der Trinkwasserversorgung der Region nicht vorbei. „Unsere Quellwasserfassungen reichen für die Versorgung nicht mehr“, sagt Ines Dargel. Die Technische Leiterin Trinkwasser beim Wasser- und Abwasserverband Ilmenau (Wavi) spricht von immer mehr Trockenperioden. „Das fing 2003 mit einem extrem trockenen Jahr an und wird immer spürbarer.“

Der Wavi ist dabei, die komplette Struktur im Trinkwasserbereich umzustellen. „Wir wollen weg von der Einzelversorgung der Orte hin zu einem Verbundsystem“, so Dargel. Statt von den rund 120 Quellfassungen soll das ganze System vom Fernwasser und aus dem eigenen Wasserwerk gespeist werden. Dazu müssen Leitungen neu verlegt werden und Pumpstationen gebaut werden.

Ein großes Projekt hat der Wavi bereits 2016 abgeschlossen: Die Leitung von Allzunah über den Rennsteig versorgt jetzt Neustadt, Großbreitenbach und Altenfeld. 2,5 Millionen Euro investierte der Verband, um die Trinkwasserversorgung in der Region sicherzustellen. Engpässe gab es in dem Bereich bereits, so durfte vor drei Jahren kein Löschwasser aus dem Trinkwassernetz entnommen werden. „Das war schon knapp. Deshalb war es wichtig, dass die Leitung fertig wurde“, ergänzt Geschäftsleiter Jürgen Thurmann.

In dem finanziellen Rahmen, wie die Rennsteig-Leitung, bewegt sich auch das kommende Vorhaben. So soll in den nächsten Jahren die Orte Manebach, Elgersburg und Geraberg in das Verbundsystem integriert werden. „Das sind finanzielle Mehrausgaben, die so nicht geplant waren. Wir hatten das Geld eigentlich für die Modernisierung vorgesehen“, so Ines Dargel.

Fördermittel gibt es für die neue Trinkwasserleitung nicht. „Aber wir müssen handeln und können nicht warten“, sagt Dargel. „Das Handeln im Geratal ist vorausschauend und wir hoffen, dass wir es rechtzeitig hinbekommen“, betont Thurmann.

Beim Wavi ist man froh, mit dem Fernwasser und dem eigenen Wasserwerk bei Heyda auf zwei Quellen zugreifen zu können. „Suhl hängt komplett an Schönbrunn, wenn die Talsperre ausfällt, haben die nichts.“

Mit dem Anschluss zusätzlicher Gemeinden an das Verbundsystem will der Wavi auch die Kapazitäten der eigenen Anlagen erhöhen. So werden nächstes Jahr zwei Tiefbrunnen im Bereich Wipfra neu gebohrt. Investitionen kosten Geld, hinzu kommt, dass die Einwohnerzahlen sinken. Dargel prognostiziert, dass der Wasserpreis steigen wird. „Nicht nur in Ilmenau“, ergänzt der Geschäftsleiter. „Wir liegen momentan im guten Durchschnitt.“

35 Mitarbeiter kümmern sich beim Wavi um den Bereich Trinkwasser. Es gibt in Ilmenau und Gehren jeweils einen Meisterbereich. 900 Kilometer lang ist Rohrleitungsnetz. Es altert jeden Tag und wird ständig erweitert. Das Wasserwerk bei Heyda ist die wichtigste Anlage im Bereich Trinkwasser des Wavi.

Quellfassungen gibt es bereits seit über 100 Jahren. Mit dem Aufkommen von gusseisernen Rohren konnten Druckleitungen verlegt werden. Die heute bekannte Trinkwasserversorgung mit Rohren bis in jedes Haus entstand in Ilmenau um 1890. Die Orte im ländlichen Raum zogen zwischen 1900 und 1920 nach. Später wurden Wasserwerke gebaut, die Ansprüche an die Qualität stiegen und die Industrie erforderte mehr Wasser.