Ilmenau. Nach Weihnachten kamen täglich immer mehr Besucher. Knapp tausend waren es am Samstag, da wurde es in den Nachmittagsstunden recht eng auf der Eisfläche. Zum einen sorgten die am Wochenende zu Ende gegangenen Ferien für viele Gäste. Aber auch das Regenwetter und der fehlende Schnee lassen die Ilmenauer und ihre Besucher nach Alternativen suchen.